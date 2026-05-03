Ziua Mondială a Libertății Presei a constituit un prilej pentru liderii internaționali de a reitera importanța fundamentală a mass-mediei în menținerea echilibrului democratic. Din Republica Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj de susținere pentru profesioniștii din domeniu, subliniind faptul că o democrație nu poate dăinui fără jurnaliști care dau dovadă de curaj, corectitudine și dedicație.

Aceasta a ținut să mulțumească tuturor celor care activează în mass-media din țară.

„Prin eforturile lor, au contribuit la consolidarea rezilienţei şi la apărarea democraţiei, în condiţiile unor atacuri fără precedent asupra dreptului Republicii Moldova de a-şi decide singură viitorul”, a afirmat Maia Sandu.

În discursul său, șefa statului a făcut referire la datele recente oferite de raportul anual al organizației „Reporteri fără Frontiere” (RSF – Reporters Sans Frontières). Maia Sandu s-a declarat îmbucurătoare de faptul că seriozitatea presei moldovenești este confirmată de Indexul Libertății Presei, unde Republica Moldova a reușit să urce patru poziții în acest an, ajungând pe locul 31 la nivel global.

Potrivit oficialului, acesta este cel mai bun scor înregistrat de un stat candidat la aderarea în Uniunea Europeană, Moldova fiind singura țară din regiune inclusă în categoria celor cu un nivel „satisfăcător” al libertății presei.

Totuși, Maia Sandu a atras atenția, în postarea publicată pe pagina sa de Facebook, asupra provocărilor care persistă, menționând că există încă mult de lucru, în special în ceea ce privește combaterea instrumentelor sofisticate folosite pentru răspândirea falsurilor și a dezinformării. În opinia sa, libertatea de exprimare nu trebuie confundată cu libertatea de a propaga minciuni.

„Mai avem însă mult de lucru, mai ales în contracararea instrumentelor tot mai sofisticate de răspândire a falsurilor şi dezinformării, menite să manipuleze opinia publică. Libertatea de exprimare nu poate fi echivalată cu libertatea de a răspândi minciuni, iar protejarea adevărului rămâne o responsabilitate a întregii societăţii. Pentru a ne apăra valorile, este esenţial să construim o colaborare solidă între presă, instituţii şi cetăţeni – pe bază de încredere, respect reciproc şi a unui angajament fără echivoc pentru democraţie şi binele comun”, a mai scris Maia Sandu în mesajul său.

Papa Leon s-a alăturat vocilor care cer protejarea libertății de informare, marcând această zi la finalul rugăciunii duminicale din Piața Sfântul Petru. Suveranul pontif a condamnat cu fermitate încălcările persistente ale libertății mass-mediei la nivel global, aducând un omagiu jurnaliștilor care și-au pierdut viața în timp ce relatau din zone de conflict.

Acesta a subliniat că actualul context evidențiază atât importanța crucială a unui jurnalism independent, cât și amenințările tot mai mari la adresa reporterilor.

Liderul Bisericii Catolice a observat cu regret că dreptul la liberă exprimare este adesea încălcat.

„Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Libertăţii Presei… din păcate, acest drept este adesea încălcat, uneori în mod flagrant, alteori în forme mai subtile”, a afirmat Papa Leon.

Papa i-a îndemnat pe credincioși să îi păstreze în memorie pe toți acei profesioniști care au murit exercitându-și meseria, subliniind sacrificiul lor în zonele afectate de război.

În intervențiile sale, Suveranul Pontif a descris în repetate rânduri jurnalismul ca fiind un pilon central al societății și al democrației. El a afirmat că informația corectă este un bun public care trebuie apărat împotriva oricărei forme de manipulare.

De asemenea, Papa Leon le-a mulțumit jurnaliștilor pentru efortul de a spune adevărul, punctând faptul că practicarea acestei profesii nu ar trebui să fie niciodată considerată o infracțiune.

Categorie Republica Moldova (Maia Sandu) Vatican (Papa Leon) Obiectiv Principal Consolidarea rezilienței democratice prin presă corectă. Condamnarea încălcărilor drepturilor mass-mediei. Performanță/Status Locul 31 în Indexul RSF (urcare de 4 poziții). Apărător al jurnalismului ca „bun public”. Amenințări Identificate Dezinformarea și instrumentele de manipulare. Zonele de conflict și cenzura flagrantă. Apel la Acțiune Colaborare între instituții, presă și cetățeni. Eliberarea jurnaliștilor deținuți pe nedrept. Context Regional Cel mai bun scor dintre statele candidate UE. Omagierea sacrificiului suprem în teatrele de război. Sursa Autorității Raportul „Reporteri fără Frontiere” (RSF). Declarații oficiale din Piața Sfântul Petru.

Rădăcinile acestei sărbători internaționale se află în continentul african, într-un moment de cotitură pentru jurnalismul independent. În anul 1991, un grup de jurnaliști africani s-au reunit în cadrul unui seminar organizat de UNESCO în orașul Windhoek, Namibia.

Această întâlnire a culminat cu adoptarea Declarației de la Windhoek, un document istoric care stabilea că o presă liberă, pluralistă și independentă este esențială pentru dezvoltarea și menținerea democrației pe orice continent.

Impactul acestui document a fost atât de puternic încât, în același an, Conferința Generală a UNESCO a recomandat oficial recunoașterea unei zile dedicate acestui principiu.

Doi ani mai târziu, pe 23 decembrie 1993, Adunarea Generală a ONU a proclamat oficial data de 3 mai drept Ziua Mondială a Libertății Presei. Această dată a fost aleasă special pentru a coincide cu aniversarea Declarației de la Windhoek.

De-a lungul deceniilor, semnificația zilei a evoluat. Dacă inițial accentul era pus pe combaterea cenzurii de stat și pe siguranța fizică a reporterilor, în prezent, agenda ONU și UNESCO s-a extins pentru a aborda provocările erei digitale.

Astăzi, istoricul acestei zile include eforturi majore pentru reglementarea spațiului online, protejarea surselor împotriva supravegherii digitale și lupta împotriva „infodemiei” de știri false.

În fiecare an, 3 mai servește nu doar ca moment de celebrare, ci și ca un raport de activitate global. Este ocazia cu care se decernează Premiul Mondial pentru Libertatea Presei UNESCO/Guillermo Cano, numit în memoria jurnalistului columbian asasinat în fața sediului ziarului său, simbolizând sacrificiul suprem făcut în numele dreptului publicului de a fi informat corect.