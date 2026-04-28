Șefa statului de la Chișinău a confirmat marți că doi cetățeni moldoveni, angajați ai Serviciul de Informații și Securitate, au fost eliberați și readuși în țară după o perioadă de captivitate în Rusia.

Operațiunea a implicat un schimb de persoane, în urma căruia autoritățile moldovene au acceptat eliberarea unor deținuți, inclusiv a lui Alexandru Bălan.

Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, fusese extrădat recent din România în Republica Moldova. Acesta era cercetat pentru trădare de patrie și divulgarea de informații clasificate și fusese deja condamnat la Chișinău.

Potrivit autorităților, Bălan ar fi transmis informații sensibile către Belarus și Rusia. Pentru realizarea schimbului, acesta a fost grațiat și predat părții implicate în negociere.

Operațiunea de schimb de spioni a avut o amploare mai mare decât s-a anunțat inițial, iar postări ulterioare din mediul online au confirmat eliberarea a 5 persoane — 3 cetățeni polonezi și 2 moldoveni — care erau deținute în Belarus și Rusia. A fost așadar un schimb clasic de spioni, 5-5, între Polonia și Republica Moldova, respectiv Rusia și Belarus de cealaltă parte. Acest rezultat diplomatic a fost posibil datorită unei cooperări strânse între mai mulți parteneri internaționali.

Maia Sandu a precizat că eliberarea celor doi cetățeni a fost rezultatul unei acțiuni complexe, desfășurate pe parcursul mai multor luni, cu sprijinul partenerilor internaționali.

„Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane. Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri.

Această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni. Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus. Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova. Ofițerii noștri sunt în drum spre casă și îi așteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale – prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Fostul director adjunct al Serviciul de Informații și Securitate a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT la finalul lunii februarie, fiind acuzat că ar fi transmis informații clasificate unor ofițeri KGB. Reținut inițial în septembrie 2025, Alexandru Bălan a fost plasat ulterior în arest la domiciliu în februarie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația.

În paralel cu ancheta din România, Bălan a fost vizat de un dosar similar și în Republica Moldova. La data de 15 aprilie, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la un an și șase luni de închisoare, precum și la interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de doi ani și șase luni, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea secretului de stat.

„Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită”, potrivit hotărârii instanței, consultate de HotNews.

Fără a aștepta expirarea termenului de recurs, autoritățile de la Chișinău au cerut extrădarea acestuia pentru executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Moldova.

În România, dosarul în care este judecat fostul adjunct al SIS se află în faza de cameră preliminară la Curtea de Apel București, următorul termen fiind stabilit pentru 11 mai.

Alexandru Bălan este acuzat de tentativă la trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgarea unor informații care pot afecta securitatea națională. Pentru aceste fapte, legislația penală din România prevede pedepse severe, care pot depăși 20 de ani de închisoare: între 10 și 20 de ani pentru prima infracțiune și între 7 și 15 ani pentru cea de-a doua.

„Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri. România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane. Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare”, este postarea de pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei Statelor Unite în România.

John Coale, în rolul său de emisar special al președintelui Donald Trump pentru Belarus, a oferit clarificări suplimentare și a atribuit acest rezultat atât conducerii administrației americane, cât și deschiderii liderului belarus, Aleksandr Lukașenko, de a participa la un dialog constructiv.

Coale a adresat mulțumiri explicite României, Poloniei și Republicii Moldova pentru sprijinul acordat, subliniind că acest rezultat confirmă capacitatea Statelor Unite de a obține progrese diplomatice semnificative prin implicare directă.

În schimbul eliberării celor doi ofițeri, autoritățile de la Chișinău au fost de acord cu transferul în Belarus al fostului director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în favoarea KGB-ului belarus, precum și al Nina Popova, cetățeană a Federației Ruse.

Negocierile pentru acest schimb au fost coordonate de Statele Unite, iar în cadrul acordului a fost eliberat și un jurnalist cunoscut din Polonia, potrivit The Guardian.

Este vorba despre jurnalistul polono-belarus Andrzej Poczobut, laureat al Premiului Saharov 2025, care a fost eliberat din detenția din Belarus. Informația a fost confirmată de premierul Poloniei, Donald Tusk, care a publicat o fotografie cu acesta pe rețelele sociale și a transmis mesajul: „Andrzej Poczobut este liber! Bine ai venit acasă, în Polonia, prietene.”

April 28, 2026

Jurnalistul fusese arestat de autoritățile belaruse în 2021 și condamnat ulterior la opt ani de detenție într-o colonie penală, în urma unui proces criticat pe scară largă ca fiind unul motivat politic, menit să reducă la tăcere vocile incomode. În ultimii ani, au existat îngrijorări tot mai mari legate de starea sa de sănătate, despre care s-a spus că s-ar fi deteriorat.

În 2025, la acordarea Premiului Saharov, președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, i-a elogiat pe Poczobut și pe jurnalista georgiană Mzia Amaglobeli, subliniind rolul lor în apărarea libertății presei: „doi jurnaliști al căror curaj strălucește ca un far pentru toți cei care refuză să fie reduși la tăcere”: „Amândoi au plătit un preț greu pentru că au spus adevărul puterii, devenind simboluri ale luptei pentru libertate și democrație.”

Eliberarea lui Andrzej Poczobut ar face parte dintr-un posibil schimb de prizonieri între Polonia și Belarus, însă detaliile acordului nu au fost, până în acest moment, făcute publice sau confirmate oficial.