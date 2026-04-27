Republica Moldova a marcat 36 de ani de la adoptarea Drapelului de Stat – tricolorul albastru, galben și roșu, unul dintre cele mai importante simboluri naționale. Din 2010, ziua de 27 aprilie este celebrată oficial ca Ziua Drapelului, în amintirea momentului istoric din 1990, când primul Parlament ales democratic a votat instituirea tricolorului ca drapel de stat.

Aniversarea a fost marcată printr-o ceremonie solemnă organizată în fața Guvernului Republicii Moldova, în prezența oficialilor de stat, a Gărzii de Onoare și a Orchestrei Prezidențiale. Evenimentul a subliniat rolul drapelului ca element central al identității naționale și al continuității istorice.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evidențiat în discursul său semnificația profundă a tricolorului, afirmând că acesta reprezintă legătura dintre trecut, prezent și viitor și reflectă parcursul Republicii Moldova spre independență și consolidare democratică.

În mesajul său, Igor Grosu a explicat simbolistica drapelului de stat:

Roșu – simbolizează curajul, sacrificiul și atașamentul față de neam, evocând memoria celor care au luptat pentru libertate și identitate națională.

– reprezintă prosperitatea, bogăția pământului și legătura cu tradițiile și valorile culturale.

Albastru – exprimă pacea, libertatea și aspirația către un viitor stabil și european.

Oficialul a subliniat că tricolorul „spune povestea poporului” și rămâne un element de coeziune socială, indiferent de locul în care se află cetățenii Republicii Moldova.

Adoptarea tricolorului la 27 aprilie 1990 a avut loc în contextul mișcării de renaștere națională, când Republica Moldova își reafirma identitatea culturală și lingvistică. Această perioadă a fost marcată de revenirea la limba română și introducerea alfabetului latin, decizie adoptată la 31 august 1989.

Anterior, în perioada sovietică, simbolurile naționale erau interzise, iar drapelul oficial era cel de tip comunist. Tricolorul a devenit astfel un simbol al libertății și al desprinderii de trecutul sovietic.

Drapelul Republicii Moldova este format din trei fâșii verticale egale: albastru (azuriu), galben și roșu. În centrul fâșiei galbene este amplasată Stema de Stat a Republicii Moldova.

Proporțiile oficiale sunt:

raportul dintre lățime și lungime este 1:2;

elementele stemei sunt proporționate conform normelor oficiale de her

Conform legislației în vigoare, Drapelul de Stat se arborează în mod permanent pe clădirile Parlamentului, Președinției, Guvernului și ale administrațiilor publice locale.

De asemenea, tricolorul este afișat:

în timpul ședințelor Parlamentului și consiliilor locale;

pe clădirile instituțiilor publice în zilele de sărbătoare națională;

la ceremonii oficiale, evenimente publice și manifestări solemne.

„Aceste trei culori spun povestea noastră. O poveste pe care o scriem în fiecare zi și pe care o vor continua copiii noștri. (…) Să ducem Republica Moldova acolo unde îi este locul, într-o comunitate de țări libere și prospere, iar acest lucru îl putem face doar împreună, muncind onest și cu grijă față de semeni. (…) Pentru că Moldova e acolo unde suntem noi, moldovenii. Pentru că Moldova nu e un loc, e un popor și pentru că iubim trecutul, suntem un neam nemuritor și cât timp tricolorul trăiește în inimile noastre, acest neam nu poate fi învins”, a menționat Grosu.

Maia Sandu a evidențiat că tricolorul reprezintă o dovadă vie a libertății câștigate și a eforturilor generațiilor care au contribuit la formarea statului modern Republica Moldova.

Aceasta a vorbit și despre dimensiunea emoțională a drapelului, în special pentru cetățenii aflați peste hotare. Potrivit acesteia, tricolorul devine un simbol al legăturii cu patria oriunde în lume, fiind prezent pe podiumurile internaționale sau în momentele în care moldovenii își afirmă identitatea în diaspora.

Ea a subliniat că drapelul nu are doar o valoare instituțională, ci și una profund personală, reflectând atașamentul față de țară și sentimentul de apartenență.

În declarațiile sale, Maia Sandu a evidențiat faptul că tricolorul este prezent în viața de zi cu zi a cetățenilor, fiind arborat pe clădiri, străzi, în parcuri și în spații publice, unde amintește constant de valoarea libertății și a statalității.