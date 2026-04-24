Halterofilul Marin Robu (26 de ani) a obținut pentru prima dată titlul de campion european, după o evoluție remarcabilă la competiția continentală. Sportivul originar din Nisporeni a încheiat concursul cu un total de 373 kg, performanță care i-a adus medalia de aur, potrivit agenției MOLDPRES.

Rezultatul a fost salutat de Maia Sandu, care a transmis un mesaj public în care a evidențiat importanța performanței obținute.

„Astăzi celebrăm titlul de campion european și recordul continental atins de halterofilul Marin Robu. Este rezultatul unui efort susținut și al unei dedicări care ne inspiră pe toți. Performanța sa demonstrează încă o dată că avem sportivi capabili să ducă tricolorul nostru pe cele mai înalte podiumuri. Felicitări, Marin!”, a scris președinta pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat munca depusă de sportiv de-a lungul anilor.

„Marin Robu aduce aurul european acasă. Un rezultat muncit, pas cu pas, ani la rând, iar astăzi vine și confirmarea: aur european, cu 373 kg la total și record european la smuls – 173 kg. Acest titlu arată clar ce înseamnă perseverența și ambiția duse până la capăt. Felicitări, Marin Robu!”

Pe podium, Marin Robu i-a devansat pe georgianul Zurab Mskhaladze (363 kg) și pe bosniacul Andranik Karapetyan (361 kg), confirmându-și statutul de unul dintre cei mai valoroși halterofili ai generației sale.

Performanța a fost completată de un moment de referință în proba de smuls, unde sportivul a stabilit un nou record european, ridicând 173 kg.

În ultimii ani, Marin Robu a avut evoluții constante la nivel înalt. Acesta a câștigat medalia de argint la Campionatele Europene din 2021 și 2025, bronzul în 2023 și 2024, iar la Campionatele Mondiale a obținut trei medalii de bronz.

La cea mai recentă ediție a Jocurilor Olimpice, sportivul s-a clasat pe locul 4, ratând la limită podiumul.

Performanța actuală confirmă ascensiunea sa în halterele europene și consolidează poziția Republicii Moldova pe harta sportului de performanță.