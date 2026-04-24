Guvernul României a aprobat două hotărâri esențiale pentru dezvoltarea rețelei electrice de transport, care creează cadrul legal necesar realizării unor investiții majore. Este vorba despre Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Suceava – Bălți, pe segmentul din România, și LEA 400 kV Gădălin – Suceava, ambele declarate proiecte de importanță națională.

„Ambele investiţii contribuie direct la închiderea inelului de 400 kV din zona de nord a României, consolidând semnificativ siguranţa în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), precum şi capacitatea de integrare a producţiei din surse regenerabile. În acelaşi timp, proiectele susţin dezvoltarea economică regională şi reduc vulnerabilităţile energetice prin crearea de noi «autostrăzi energetice» de evacuare a energiei electrice. Interconexiune strategică între România şi Republica Moldova Hotărârea privind LEA 400 kV Suceava – Bălţi are o relevanţă strategică deosebită, întrucât facilitează interconectarea sistemelor energetice ale României şi Republicii Moldova şi contribuie la integrarea acesteia în piaţa europeană de energie”, se arată în comunicatul citat.

Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat în martie 2025, în urma unei proceduri de achiziție publică, și are o valoare de 133,4 milioane de lei, fără TVA, cu o durată de implementare de 52 de luni.

Noua linie va avea o lungime de aproximativ 93 de kilometri, va traversa 17 localități din județele Suceava și Botoșani și va include 302 stâlpi de înaltă tensiune.

„Importanţa strategică a acestui proiect rezidă nu numai din perspectiva celor două sisteme energetice naţionale, dar şi din perspectiva sistemului energetic european, asupra căruia actualul context internaţional exercită o presiune semnificativă, necesitând acţiuni de consolidare în vederea asigurării alimentării cu energie electrică. Noua LEA de 400 kV Suceava – Bălţi va străbate o distanţă de aproximativ 93 de kilometri, traversând 17 localităţi din judeţele Suceava şi Botoşani. Cu 302 stâlpi de înaltă tensiune, acest proiect va completa un ax strategic Gădălin – Suceava – Bălţi, creând o punte de energie între Ardeal, Moldova şi Republica Moldova”, menţionează reprezentanţii companiei.

Pentru județul Botoșani, proiectul are o semnificație aparte, fiind prima infrastructură de înaltă tensiune de acest tip dezvoltată în zonă. În paralel, sunt planuri pentru construirea unei stații electrice de 400/110 kV, care va conecta județul la rețeaua națională de transport al energiei.

Al doilea proiect vizează realizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Gădălin – Suceava, care va deveni cea mai lungă astfel de infrastructură din România, cu o lungime de aproximativ 260 de kilometri.

Linia va traversa județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, precum și 40 de localități, și va include aproape 1.000 de stâlpi de înaltă tensiune. Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe din domeniul energetic, având în vedere că presupune traversarea Carpaților Orientali.

Contractul de execuție a fost semnat în august 2025, cu o valoare de 688,3 milioane de lei, fără TVA, și o durată de implementare de 69 de luni.

„Noua LEA 400 kV Gădălin – Suceava va facilita integrarea producţiei centralelor eoliene ce urmează să fie construite în Moldova şi Dobrogea, realizând în acest fel o nouă magistrală de evacuare a energiei electrice către nord – vestul României, dar şi către ţările vecine, aflate la vest de România, consolidând astfel buna funcţionare a SEN. De asemenea, realizarea acestei investiţii strategice a Transelectrica va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte creşterea posibilităţilor de dezvoltare locală prin asigurarea unei căi alternative de alimentare cu energie electrică a zonelor deficitare din acest punct de vedere din nordul Ardealului şi din Moldova. Totodată, acest proiect de importanţă strategică contribuie la creşterea siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi, implicit, a alimentării cu energie electrică a consumatorilor la standarde ridicate de calitate şi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile”, mai arată sursa citată.

Proiectul Gădălin – Suceava beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în valoare de peste 492 milioane de lei.

În plus, Guvernul a declarat recent ca fiind de importanță națională și alte două proiecte energetice majore: LEA 400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud și LEA 400 kV Timișoara – Arad, parte a modernizării axului energetic din vestul țării.

„Adoptarea acestor Hotărâri de Guvern extrem de importante arată angajamentul Guvernului României pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii energetice şi pentru susţinerea unor investiţii cu impact pe termen lung asupra economiei şi securităţii energetice. De asemenea, aceste acte normative susţin absorbţia fondurilor europene obţinute de Transelectrica pentru trei dintre cele patru proiecte declarate de importanţă naţională în ultima lună”, precizează aceeaşi sursă.

În perioada următoare, compania va continua implementarea investițiilor, inclusiv derularea procedurilor de expropriere și obținerea tuturor avizelor necesare, astfel încât proiectele să fie finalizate în termenele stabilite.