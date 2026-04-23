Hotărârea aprobată de Executiv stabilește amplasamentul lucrării și declanșează procedura de expropriere pentru toate imobilele aflate în proprietate privată situate pe traseul proiectului.

„Coridorul de expropriere se întinde pe mai multe unități administrativ-teritoriale din județele Suceava și Botoșani”, precizează un comunicat al Guvernului.

Suma totală destinată despăgubirilor se ridică la 185.251 de lei și va fi asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Implementarea proiectului revine Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., care va gestiona atât procedurile de expropriere, cât și plata despăgubirilor, în conformitate cu prevederile legale.

Conducerea Autorității Vamale Române, împreună cu reprezentanți ai autorităților vamale și ai polițiilor de frontieră din România și Republica Moldova, a participat la testarea operațională a segmentului feroviar Fălciu–Cantemir, etapă considerată esențială pentru punerea în funcțiune a controlului coordonat la frontiera de stat.

În cadrul vizitei au fost verificate spațiile destinate activităților de control și au fost analizate, în mod practic, fluxurile operaționale și procedurile aplicabile fiecărei instituții, pentru a asigura o implementare eficientă și conformă cu atribuțiile legale.

Discuțiile au vizat, de asemenea, finalizarea etapelor tehnice și operaționale necesare reluării circulației feroviare pe acest tronson, cu accent pe transportul de mărfuri și optimizarea proceselor de control la frontieră.

Infrastructura existentă permite desfășurarea activităților în condiții adecvate, fiind organizată pentru a susține fluxuri separate de intrare și ieșire, prin puncte de control integrate și spații dedicate autorităților competente.

Reluarea activității este susținută de acordul bilateral dintre România și Republica Moldova privind implementarea controlului coordonat în punctele de frontieră, document aflat în proces de ratificare. Aplicarea acestuia va permite efectuarea controalelor într-un singur punct, reducând timpii de tranzit și crescând eficiența operațională.

În acest context, autoritățile implicate au demarat măsurile necesare pentru asigurarea resurselor umane și tehnice, astfel încât activitatea să poată începe imediat după finalizarea cadrului legal.

Operaționalizarea segmentului feroviar Fălciu–Cantemir este considerată un pas important pentru dezvoltarea transportului de marfă pe calea ferată și pentru consolidarea cooperării bilaterale, contribuind totodată la creșterea securității și eficienței la frontiera externă a Uniunii Europene.