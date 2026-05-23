Din cuprinsul articolului Ploile torențiale au provocat haos în Republica Moldova: inundații, pene de curent și întârzieri feroviare

Maia Sandu a declarat că ultimele 24 de ore au fost extrem de dificile pentru Republica Moldova, după ce ploile torențiale au provocat pagube semnificative în zeci de localități, în special în raioanele Călărași și Ungheni.

Potrivit acesteia, furtunile au afectat infrastructura rutieră și feroviară, au inundat gospodării și au provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone. Maia Sandu a precizat că digul din Hîrjauca a cedat sub presiunea apei, ceea ce a dus la inundarea localităților din apropiere.

Șefa statului a mai transmis că trei trenuri au fost oprite temporar din cauza condițiilor meteo, însă circulația a fost reluată ulterior, iar pasagerii au ajuns în siguranță la destinație. În paralel, echipele de intervenție continuă lucrările pentru stabilizarea rețelei electrice în zonele afectate.

„Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru ţara noastră. Ploile torenţiale au afectat grav zeci de localităţi, în special în raioanele Călăraşi şi Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjauca s-a rupt sub presiunea apei şi a inundat localităţile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autorităţile au reuşit să reia circulaţia şi toţi pasagerii să ajungă în siguranţă. Mai multe localităţi au rămas fără energie electrică şi se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul”, a detaliat preşedinta Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Maia Sandu a cerut autorităților să intervină rapid în zonele grav afectate de furtuni și inundații, solicitând Guvernului și instituțiilor responsabile să evalueze pagubele și să ofere sprijin comunităților lovite de fenomenele extreme.

Cea mai dificilă situație a fost raportată în satul Hîrjăuca, din raionul Călărași, unde ruperea unui dig a provocat o viitură puternică. Trei autoturisme au fost luate de ape, însă persoanele aflate în interior au reușit să se salveze.

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că cel puțin 13 localități au rămas temporar fără energie electrică, iar mai multe drumuri au fost blocate din cauza vântului și precipitațiilor abundente.

Furtunile au afectat și transportul feroviar, trei trenuri fiind oprite temporar, inclusiv cursele București – Chișinău și Chișinău – Kiev. În cazul transportului de marfă, reluarea circulației va fi posibilă doar după verificarea tehnică a infrastructurii afectate.

Din cauza rafalelor puternice de vânt, echipele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil în mai multe regiuni, inclusiv Cahul, Criuleni, Fălești, UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău.