Artur Gasparyan, jurnalist rus cunoscut în comunitatea internațională Eurovision, a fost inclus în delegația Moldovei la ediția din 2026 a concursului muzical, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă. Acesta nu este la prima participare în cadrul delegației Republicii Moldova, fiind prezent și în 2022, 2023 și din nou în 2026, inclusiv în perioada de după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, când Federația Rusă a fost exclusă din competiție.

Gasparyan este cunoscut ca jurnalist și comentator Eurovision în presa rusă, fiind asociat cu publicația „Moskovski Komsomoleț” și prezentat frecvent ca expert în acest domeniu. El nu figurează în structurile oficiale ale TRM sau ale delegației Moldovei, însă a fost acreditat în baza procedurilor de selecție și validare aplicate pentru jurnaliștii participanți la eveniment.

Acreditarea sa a fost posibilă doar după acceptul delegației naționale a Republicii Moldova și ulterior validării de către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), care gestionează procesul de verificare și aprobare a acreditărilor. Potrivit șefei delegației Moldovei la Eurovision 2026, Veronica Cojocaru, TRM transmite solicitările de acreditare către EBU, care le supune unui proces riguros de evaluare și aprobare printr-o comisie specializată de vetting. De asemenea, ea a precizat că jurnaliștii acreditați nu beneficiază de acoperirea costurilor de deplasare, cazare sau diurnă din partea TRM, cu excepția angajaților instituției.

Într-un răspuns oferit ulterior, Veronica Cojocaru a descris pe Gasparyan ca fiind un jurnalist acreditat Eurovision de peste 20 de ani, prezent constant la competiție din partea diferitelor platforme media internaționale. Ea a mai explicat că acesta a fost acreditat în 2026 în calitate de cetățean și jurnalist armean al unui portal dedicat turismului și altor subiecte, cometoarmenia.am.

„Solicitarile de acreditare recepționate de TRM sunt transmise spre examinare și validare Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU), care le supune unui proces riguros de verificare și aprobare prin intermediul unei comisii specializate de vetting. TRM a procedat în felul acesta cu toate solicitările de acreditare depuse. Jurnaliștii acreditați NU beneficiază din partea TRM de acoperirea cheltuielilor legate de deplasare, cazare și diurnă din partea TRM, cu excepția angajaților TRM acreditați la eveniment”, arată răspunsul oferit ulterior.

Totuși, portalul respectiv nu a publicat conținut despre Eurovision 2026, iar ultimele articole relevante pentru zona muzicală datează din 2020. În același timp, deși este prezentat ca fiind cetățean al Armeniei, profilul său de Facebook indică faptul că locuiește la Moscova și că postează frecvent de acolo, inclusiv în perioada recentă. În trecut, acesta a publicat și mesaje de susținere pentru Ucraina la începutul invaziei Rusiei.

Gasparyan este descris și ca un apropiat al producătorului muzical Serghei Orlov, implicat de mai mulți ani în selecția națională a Eurovision din Republica Moldova. Orlov a confirmat că îl cunoaște ca pe un vechi prieten, dar nu a oferit detalii suplimentare, motivând că este angajat al TRM până la 31 mai 2026.

În timpul desfășurării Eurovision 2026 la Viena, Gasparyan a publicat postări despre mai multe delegații, inclusiv despre Grecia și Bulgaria, țări cărora Republica Moldova le-a acordat puncte în cadrul concursului, primind la rândul său punctaje diferite din partea acestora.

De-a lungul timpului, jurnalistul rus a fost asociat în presa internațională cu promovarea proiectelor muzicale susținute de Filip Kirkorov în cadrul Eurovision. Printre acestea se numără trupa DoReDos, care a reprezentat Republica Moldova în 2018 și a obținut locul 10 în finală, precum și interpreta Natalia Gordienko, participantă în 2020 și 2021, care a obținut locul 13 în finala din 2021. În acei ani, presa rusă vorbea despre așa-numita „echipă a lui Kirkorov” care reprezenta Moldova la Eurovision, iar Gasparyan comenta aceste proiecte în media rusă și în interviuri.

Totodată, el apare în mai multe fotografii alături de Filip Kirkorov.

În urma publicării informațiilor despre prezența sa în delegația Moldovei la Eurovision 2026, șefa delegației, Veronica Cojocaru, a transmis o notă suplimentară în care a explicat din nou procedura de acreditare, subliniind rolul TRM și al EBU în procesul de verificare și validare a jurnaliștilor.

În reacții anterioare, Vlad Țurcanu, directorul general al TRM, care și-a anunțat demisia, a declarat că nu cunoaște numele lui Artur Gasparyan și nu are informații despre participarea acestuia în delegația Republicii Moldova la Eurovision.

Delegația Moldovei la Eurovision 2026 a fost formată din 25 de persoane, incluzând echipa administrativă, artiști, personal tehnic, reprezentanți media, precum și invitați din partea partenerilor și un medic foniatru. Printre membrii delegației s-au aflat Vlad Țurcanu, Veronica Cojocaru, Francisca Businschi, Eric Lehmann, Serghei Orlov, Roman Burlaca și alți membri ai staffului administrativ și artistic.

Din delegație au făcut parte și artiști precum Vlad Sabajuc, Aliona Moon, Lana Carauș, Daniel Nistrean, Vlad Nebunu și Evghenii Rasenco.

Componenta media a inclus reprezentanți ai TRM și ai altor platforme, printre care Lina-Maria Țurcan, Grigore Rață, Elena Bostanaru, Andrei Roizman, Artur Gasparyan și Alexei Marciuc.

Veronica Cojocaru a precizat că acreditările pentru presă sunt acordate în baza solicitărilor depuse de jurnaliști sau instituțiile pe care le reprezintă, iar procesul este unul complex, desfășurat în mai multe etape de verificare, atât la nivelul șefului delegației, cât și al EBU și al comisiei de vetting.

„Acreditările pentru reprezentanții mass-media sunt oferite în baza solicitărilor venite din partea jurnaliștilor sau a instituțiilor/platformelor pe care aceștia le reprezintă. Procesul de acreditare în cadrul Eurovision Song Contest este unul complex, riguros și desfășurat în mai multe etape de verificare. În prima etapă, solicitarea este analizată și aprobată de către șeful delegației naționale. Ulterior, aceasta este examinată și validată de către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), iar în etapa finală, persoana este supusă unui proces suplimentar de verificare și aprobare de către comisia specializată de vetting. Doar după parcurgerea tuturor acestor etape și obținerea tuturor aprobărilor necesare, solicitantului îi este emisă acreditarea fizică oficială, care se ridică sub semnătură”, a precizat Veronica Cojocaru pentru sursa menționată.

În contextul acestui subiect, Vlad Țurcanu a declarat public, pe 18 mai, la două zile după finala Eurovision, că nu îl cunoaște pe Gasparyan și că nu are informații despre implicarea acestuia în delegația Moldovei, în contextul unor controverse legate de punctajul acordat de juriul moldovean.