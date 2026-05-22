Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă pilonul central al strategiei prin care Republica Moldova poate să supraviețuiască în calitate de stat democratic și să își mențină apartenența la lumea liberă. Într-un interviu acordat recent pentru mass-media internațională, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a abordat teme cruciale legate de securitatea națională, integrarea blocului comunitar și contextul regional tensionat, care este profund marcat de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Șefa statului a explicat pentru RFI și Deutsche Welle că își dorește ca țara sa să fie în deplină siguranță și să facă parte din comunitatea statelor libere. Aceasta a subliniat că apărarea și urmărirea obiectivelor naționale devin misiuni din ce în ce mai dificile pentru țările mici, în special pentru cele din această regiune geopolitică.

În viziunea sa, presiunile venite din partea Rusiei transformă aderarea la Uniunea Europeană într-o veritabilă strategie de supraviețuire pentru democrația de la Chișinău. Anterior, lidera de peste Prut mai menționase într-o publicație franceză că integrarea europeană a depășit stadiul unui simplu obiectiv politic, devenind o necesitate vitală de existență statală.

„Vreau ca ţara mea să fie în siguranţă şi vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru ţările mici, mai ales din regiunea noastră, să se apere şi să-şi urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie”, a spus Maia Sandu în interviul citat.

În ceea ce privește alte opțiuni geopolitice, oficialul a oferit clarificări importante privind viitorul țării. Întrebată dacă reunirea cu România ar putea reprezenta o alternativă viabilă pentru parcursul european, șefa statului a precizat că obiectivul actual prioritar rămâne aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în calitate de stat suveran și independent.

Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană alături de România și a arătat că există o creștere constantă a numărului de cetățeni care susțin acest parcurs.

În același timp, liderul de la Chișinău a recunoscut existența unui segment de populație care sprijină unificarea cu România. Ea a adăugat că autoritățile muncesc extrem de intens pentru ca scenariul aderării la comunitatea europeană să funcționeze cu succes.

Cu toate acestea, Maia Sandu a punctat că, dacă acest parcurs nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, vor fi luate în considerare și alte opțiuni strategice.

„Putem adera la UE alături de România şi noi credem asta. În Moldova sunt tot mai mulţi oameni care susţin integrarea în UE. Avem şi oameni care susţin unificarea cu România. Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină parte a UE şi sperăm că acest scenariu va funcţiona. Dacă acest lucru nu va funcţiona dintr-un motiv sau altul, desigur că vom lua în considerare alte opţiuni”, a precizat Maia Sandu.

Un alt aspect esențial menționat a fost termenul estimat pentru realizarea acestui proiect de țară. Maia Sandu și-a exprimat ferm încrederea că Republica Moldova va reuși să devină stat membru cu drepturi depline până în anul 2030.

Aceasta a explicat că angajamentul autorităților față de cetățeni este ca țara să fie complet pregătită până la sfârșitul acestui deceniu și a adăugat că mizează pe sprijinul instituțiilor europene.

În final, șefa statului a respins ideea unei aderări în două etape, subliniind că se implementează doar reformele necesare pentru integrarea deplină.

„Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Acesta este procesul pe care îl urmăm”, a încheiat Maia Sandu..