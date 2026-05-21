În ultimele săptămâni, regimul de la Moscova a amplificat discursul privind un presupus pericol la adresa „cetățenilor ruși” din Transnistria, folosind acest pretext pentru a lansa amenințări la adresa Republicii Moldova și pentru a tensiona situația din regiunea transnistreană. Cea mai recentă declarație în acest sens a fost făcută de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

„Orice agresiune împotriva compatrioților noștri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns prompt și adecvat. Federația Rusă este pregătită să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a le asigura securitatea”, a declarat Zaharova în cadrul unui briefing de presă, potrivit deschide.md.

Maria Zaharova a comentat și decretul semnat recent de Vladimir Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a susținut că măsura ar reprezenta un „răspuns” la solicitările populației din regiune și la presupusele „presiuni” exercitate asupra administrației separatiste de la Tiraspol de către autoritățile din Republica Moldova și Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul unei conferințe de presă, relatează NEXTA. Oficialul rus s-a declarat revoltat de afirmațiile liderului de la Chișinău, care a descris Rusia drept o amenințare pentru Europa, și a făcut remarci jignitoare la adresa acesteia.

„Are Sandu probleme cu capul?“, s-a întrebat Zaharova în timpul declarației.

Ministerul rus de Externe a acuzat în mai multe rânduri autoritățile de la Chișinău de o atitudine ostilă față de Rusia și de încercări de a influența percepția publică asupra războiului din Ucraina.

Maria Zaharova s-a arătat surprinsă de faptul că, în urma survolării spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă, autoritățile de la Chișinău l-au convocat pe ambasadorul rus pentru explicații.

„M-am întrebat despre starea de sănătate a Maiei Sandu, despre sănătatea ei mentală, pentru că nu s-a specificat ce dronă a zburat deasupra teritoriului Moldovei”, a declarat reprezentanta Ministerului de Externe din Rusia.

În ultimii ani, mai multe drone lansate de Rusia către Ucraina au ajuns și pe teritoriul Republicii Moldova. La fel ca în alte situații similare, autoritățile ruse au respins acuzațiile privind responsabilitatea acestor incidente.

Rusia este deschisă unui dialog cu statele europene privind războiul din Ucraina, a declarat joi purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

„Rușii sunt pregătiți pentru discuții”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform dpa. „Credem că este întotdeauna mai bine să discutăm unii cu alții decât să împingem situația spre o confruntare totală, exact ceea ce fac europenii în prezent”, a spus el.

Peskov a declarat că Rusia ar saluta o schimbare de abordare din partea statelor europene, făcând referire la declarații recente ale președintelui finlandez Alexander Stubb și la semnale din Germania privind posibile discuții directe cu Moscova. El a afirmat că „nu ar fi un lucru rău” dacă Uniunea Europeană ar desemna un negociator pentru dialog. La rândul său, Vladimir Putin s-a declarat deschis la discuții, dacă acestea i-ar fi solicitate.

În același timp, Moscova a reiterat poziția potrivit căreia statele europene ar trebui considerate implicate în conflict, din cauza livrărilor de armament către Ucraina, și că, în acest context, nu ar avea un rol direct la masa negocierilor.

Discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina au fost purtate în ultima perioadă sub mediere americană, însă fără rezultate decisive până acum. Principalul obstacol rămâne cererea Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas, respinsă de președintele Volodimir Zelenski, care exclude concesiile teritoriale.