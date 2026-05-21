Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul socialiștilor, Igor Dodon, acuză o accelerare nefirească a procedurilor în dosarul „Sacoșa”, în care este judecat pentru corupție. Acesta susține că guvernarea de la Chișinău încearcă să obțină o condamnare rapidă pentru a-l elimina din competiția politică, în contextul apropierii unor campanii electorale din țară.

Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării ritmului ședințelor de judecată. Liderul socialiștilor a subliniat că autoritățile forțează emiterea unei sentințe în următoarele luni, programând un număr record de înfățișări într-un interval scurt.

Din perspectiva politicianului, această mobilizare subită a aparatului de justiție are o miză electorală și urmărește slăbirea principalelor forțe de opoziție.

Igor Dodon a explicat că pentru lunile mai și iunie au fost planificate douăzeci și două de ședințe, o frecvență pe care o consideră fără precedent. Fostul șef de stat a raportat că din totalul celor o sută de ședințe desfășurate pe parcursul a patru ani, aproape jumătate au fost concentrate în anul curent.

„Pentru mai-iunie, au fost numite 22 de ședințe de judecată. Niciodată nu a fost așa ceva. Sunt 100 de ședințe în decurs de 4 ani, aproape 50 sunt în anul acesta. Se forțează, se dorește să se ajungă în următoarele luni la o sentință”, a declarat Dodon.

El consideră că acțiunile din prezent continuă strategia începută anterior, când partidul său a fost supus unor presiuni constante prin intermediul dosarelor penale și al racolării de deputați de către alte grupări politice.

Liderul socialist a reamintit că formațiunea sa reprezintă o forță importantă, iar sondajele îi acordă șanse de a accede în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În acest context, el a afirmat că miza urgentării procesului penal este distrugerea structurilor teritoriale ale partidului și lovirea directă în conducerea acestuia înaintea testelor electorale.

„Eu cred că scopul este ca în 2022, când s-a lovit prin dosare penale în Dodon, când au fost cumpărați deputați de către Șor de la Partidul Socialist, distrugerea organizației la teritoriul. Acum suntem în preajma alegerilor locale din anul viitor, PSRM-ul rămâne o forță importantă. Sondajele arată că Dodon ar putea fi eligibil pentru turul 2 la alegeri prezidențiale, de aceea se va încerca din nou decapitarea Partidului Socialistului și lovituri în președintele Partidului Socialistului”, este de părere liderul PSRM.

Fostul președinte a exprimat dubii severe privind imparțialitatea magistraților care îi analizează dosarul, arătând că apărarea nu are încredere în actualul complet. Igor Dodon a exemplificat prin plecarea judecătorului raportor, care ar fi invocat presiuni externe, și înlocuirea acestuia cu un nou magistrat.

Potrivit politicianului, noul judecător desemnat a fost contestat și a primit voturi de neîncredere atât din partea avocaților, cât și din partea procurorilor, ambele părți solicitând recuzarea sa. Cu toate acestea, el a subliniat că va continua bătălia juridică, fiind convins de nevinovăția sa.

„Noi nu putem să avem încredere în acest complet, raportorul Eremciuc, invocând presiuni, a plecat. Mai departe. A fost adus o persoană care e domnul Negru, care, atât apărarea, cât și procuratura i-a dat vot de neîncredere, au cerut recuzarea. Ambele părți. Nu putem avea încredere în acest complet, dar vom lupta în continuare pentru că suntem siguri că avem dreptate”, a încheiat Igor Dodon.

Dosarul penal cunoscut sub numele de „Sacoșa” a fost trimis la Curtea Supremă de Justiție în octombrie 2022. De atunci, componența instanței s-a modificat de opt ori, procesul fiind reluat de la zero la finele anului trecut, după o suspendare.

În această cauză, Igor Dodon este acuzat că ar fi acceptat de la Vladimir Plahotniuc sume mari de bani pentru a promova interesele Partidului Democrat.