Decizie definitivă la apel: condamnarea Marinei Tauber, menținută integral de judecători

Fosta deputată Marina Tauber rămâne cu pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, după ce instanța de apel a menținut sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău. Totodată, aceasta este obligată să achite peste 206 milioane de lei, potrivit hotărârii inițiale confirmate ulterior.

Curtea de Apel Centru a respins la 5 iunie 2026 atât apelul depus de procurorul de la Procuratura Anticorupție, Roman Porubin, cât și apelul formulat de avocatul Sergiu Moraru, care o reprezenta pe Marina Tauber. Instanța a decis menținerea integrală a sentinței pronunțate în prima instanță, fără modificări privind pedeapsa sau latura civilă a cauzei, potrivit celor relatate de zdg.md.

Decizia motivată a instanței de apel a fost publicată la 11 iunie pe portalul național al instanțelor de judecată. Documentul, semnat de judecătorii Alexandru Spoială, Igor Chiroșca și Mihail Proca, are 385 de pagini și detaliază modul în care au fost analizate argumentele apărării și ale acuzării, precum și motivele pentru care acestea au fost respinse.

Apărarea a susținut că învinuirea ar fi fost „abuzivă și neclară”, însă instanța a concluzionat că nu există incertitudini privind vinovăția. Judecătorii au notat: „nu constată dubii rezonabile care ar putea pune la îndoială vinovăția inculpatei în comiterea faptelor incriminate.” De asemenea, completul de judecată a arătat că nu au fost identificate erori „de fapt sau de drept” care să afecteze legalitatea sentinței.

În analiza probelor, instanța de apel a respins argumentele apărării privind lipsa de consistență a acuzațiilor. Magistrații au apreciat că susținerile formulate reprezintă o interpretare selectivă a materialului probator și nu pot fundamenta o schimbare a soluției din prima instanță.

În același timp, instanța a considerat că probele administrate au fost suficiente și pertinente pentru stabilirea situației de fapt. Judecătorii au respins și critica potrivit căreia procurorul ar fi enumerat probele fără a le citi integral în ședință.

„Simplul fapt că procurorul a enumerat probele fără a le citi integral în ședință nu constituie o eroare care ar genera casarea sentinței (art. 378 alin.(2) CPP), cu atât mai mult cu cât apărarea a avut posibilitatea să solicite ea însăși cercetarea oricăror înscrisuri de la dosar pe care le considera relevante pentru susținerea poziției inculpatei. Măsurilor speciale de investigații au fost legal autorizate, consemnate și introduse în dosar conform normelor prevăzute de Codul de procedură penală, se arată în motivare.

Referitor la acuzația de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, instanța a stabilit că faptele au fost demonstrate corespunzător. Totodată, judecătorii au reținut că Marina Tauber a acționat în calitate de organizator al infracțiunii, nu doar ca participant.

Instanța de apel a consemnat și că nu există motive pentru anularea sentinței primei instanțe, menționând: „Argumentele instanței de fond la adoptarea soluției în cauză, în virtutea corectitudinii lor şi pentru a evita repetări inutile, sunt acceptate şi de instanța de apel”.

Curtea de Apel a stabilit că termenul executării pedepsei se calculează din momentul reținerii Marinei Tauber, care se află în prezent în Federația Rusă, fiind luate în considerare perioadele de arest preventiv și arest la domiciliu. Decizia este executorie din 5 iunie, însă poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.