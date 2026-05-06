Instanța supremă a decis respingerea contestației depuse de Horațiu Potra împotriva încheierii din 27 aprilie 2026 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a3.

În aceeași hotărâre, instanța a stabilit și obligarea inculpatului la plata sumei de 200 lei către stat, reprezentând cheltuieli judiciare.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) este definitivă, ceea ce înseamnă că măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

Anterior, în data de 27 aprilie 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de Horațiu Potra. Instanța a decis menținerea arestului preventiv până la o nouă verificare, dar nu pentru mai mult de 30 de zile.

Horațiu Potra a fost prins la Dubai în septembrie 2025. Acesta a acceptat ulterior să fie adus în România, ceea ce a permis derularea rapidă a procedurilor de transfer.

În situația în care nu ar fi consimțit, procedura ar fi fost mai îndelungată, în contextul în care nu există acord de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite.

El a fost adus în țară la data de 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său. Horațiu Potra a fost trimis în judecată împreună cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și cu alți 20 de inculpați.

Aceștia sunt acuzați că ar fi comis infracțiuni grave, vizând acțiuni menite să destabilizeze România, în cadrul unui dosar penal de amploare care vizează presupuse fapte împotriva ordinii constituționale.