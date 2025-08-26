UPDATE

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au declanșat proteste împotriva proiectului de lege privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției. Aceștia au suspendat activitatea de urmărire penală și relațiile cu publicul.

În unanimitate s-a decis că proiectul de lege nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public, acesta este în contradicție vădită cu obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025. Proiectul de lege este expresia instabilității legislative și a lipsei de predictibilitate, este elaborat în lipsa unei fundamentări reale și a unor studii de impact. În plus, din el lipsește o etapizare reală și măsuri tranzitorii adecvate.

„În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 — care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul și calendarul de creștere a vârstei de pensionare — nu se impune nicio nouă intervenție legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate. De asemenea, având în vedere cele arătate anterior, faptul că proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal – bugetare adoptate în cursul acestui an, s-a hotărât adoptarea unei forme de protest față de modificările legislative propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Astfel, s-a decis suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate, suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate, suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale, suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție, suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată, suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții, suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație) și suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență. Protestul a început marți și va continua pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia.”

ȘTIREA INIȚIALĂ

La Curtea de Apel Bucuresti au fost suspendate toate ședințele de judecată deoarece judecătorii Curții vor întra într-o ședință pentru a discuta despre intrarea în grevă din cauza deciziilor Guvernului de a diminua/tăia unele avantaje/drepturi salariale/pensii/ieșirea la pensie la vârsta de 65 de ani, potrivit surselor Capital.ro.

Vă reamintim că, săptămâna trecută, CSM a decis să convoace adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pe 26 și 27 august. Scopul este să analizeze proiectul de lege al Guvernului despre pensiile speciale și să stabilească un punct de vedere comun asupra măsurilor care afectează statutul magistraților.

Consiliul spune că se creează intenționat o „atmosferă ostilă” împotriva magistraților. Potrivit CSM, declarațiile politicienilor din guvern și campaniile din presă contribuie la o imagine negativă care afectează grav încrederea în justiție.

CSM crede că această campanie are rolul de a distrage atenția oamenilor de la problemele economice reale și de a da vina pe instanțe și parchete. Consiliul avertizează că astfel de declarații pot descuraja magistrații și pe tinerii care ar vrea să urmeze o carieră în justiție.

Unul dintre motivele care au creat tensiune este proiectul de lege al Guvernului privind modificarea pensiilor magistraților. CSM spune că Guvernul a făcut aceste schimbări fără să discute cu magistrații și fără să țină cont de deciziile Curții Constituționale sau ale Curții Europene de Justiție.

Consiliul susține că pensiile speciale au fost deja reglementate prin Legea nr. 282/2023, iar noul proiect pare mai mult o impunere a Guvernului, care nu respectă principiile democratice și seamănă cu metode autoritare.

CSM spune că aceste măsuri nu sunt doar despre salarii, ci reprezintă o amenințare la adresa independenței justiției. Dacă Guvernul schimbă statutul magistraților fără să discute cu ei, încalcă separația puterilor în stat și afectează drepturile oamenilor.

Consiliul avertizează că, dacă justiția va fi văzută ca un instrument politic, România riscă să slăbească democrația, iar independența instanțelor va fi doar o iluzie.