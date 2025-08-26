UGIR-1903, cea mai veche organizație a patronilor din România și Europa continentală, a trimis un comunicat dur către Guvernul României. Ei cer explicații despre: de ce există deficit bugetar, cum se cheltuiesc banii publici și de ce sumele trimise către Ucraina și Republica Moldova nu sunt făcute publice.

UGIR spune că mare parte din deficit vine din cheltuieli „nejustificate și absurde”. Ei susțin că România cheltuie anual sume mari pentru Ucraina și Moldova, ceea ce crește deficitul.

Organizația amintește că fostul premier Marcel Ciolacu a spus în 2023 că cheltuielile pentru Ucraina reprezintă 2–3% din PIB. Oficialii europeni spun că e doar 1%, dar chiar Ciolacu a recunoscut că România nu poate respecta ținta de deficit din cauza costurilor cu războiul din Ucraina. Analistul economic Valentin Stan estimează că România dă anual Ucrainei 3% din PIB și încă 2% din PIB pentru Republica Moldova.

UGIR mai acuză Guvernul Bolojan că a făcut multe donații externe, în timp ce situația din țară e critică. Exemplu: Ministerul Educației a dat 10 milioane de euro Republicii Moldova, în timp ce școlile din România sunt subfinanțate și 15.000 de profesori sunt dați afară.

„Numai aceste două cheltuieli nejustificate ale statului român explică un deficit bugetar de 5%. În timp ce copiii românilor abandonează școala și profesorii sunt concediați, Guvernul preferă să facă achiziții scumpe și donații în afara țării”, acuză UGIR-1903.

UGIR critică politica fiscală a Guvernului, spunând că taxe mai mari pentru oameni și firme nu reduc deficitul.

Un exemplu este creșterea tarifului rovinietei pentru camioane și autobuze, care din 2026 ar urma să fie 6.400 de euro, față de 3.040 euro cât fusese stabilit inițial. UGIR avertizează că asta va scumpi toate produsele și serviciile, afectând economia și populația.

Organizația mai acuză pierderile financiare cauzate de greșelile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În ultimii nouă ani, statul a plătit peste 2 miliarde de lei despăgubiri proprietarilor expropriați, pentru erori de proiectare. UGIR spune că, în loc să corecteze risipa, Guvernul taxează mai mult oamenii.