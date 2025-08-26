În iulie, cea mai mare pensie din România ajungea la 108.627 lei brut. Potrivit legislației, primii 3.000 de lei din orice pensie sunt scutiți de impozit. Prin urmare, după deducerea acestei sume, restul era impozitat cu 10%. Astfel, beneficiarul încasa o pensie netă de 98.064 lei, echivalentul a aproximativ 19.600 de euro. Întreaga sumă provenea exclusiv din contributivitate.

Începând cu 1 august, Guvernul a introdus obligativitatea plății contribuției la sănătate (CASS) pentru toți pensionarii. Totuși, la fel ca în cazul impozitului pe pensie, primii 3.000 de lei au rămas neimpozitați. Ca urmare, cea mai mare pensie din țară, care în iulie era de 98.000 de lei net, s-a redus în august la 88.558 de lei net, echivalentul a circa 17.700 de euro. Diferența a fost de 9.506 lei, adică aproximativ 1.900 de euro.

Începând cu 1 august, odată cu noile reguli fiscale, valoarea netă a pensiei se determină prin reținerea mai întâi a contribuției la sănătate (CASS) din suma brută, iar ulterior aplicarea impozitului de 10% asupra veniturilor rămase după această deducere.

În iulie, a doua cea mai mare pensie netă din România se ridica la 85.367 lei, echivalentul a puțin peste 17.000 de euro. După intrarea în vigoare a noilor măsuri fiscale de la 1 august, aceasta s-a redus cu aproximativ 1.650 de euro, ajungând la 77.130 lei net (circa 15.400 de euro).

Pe locul al treilea în clasamentul celor mai mari pensii se afla, în iulie, o sumă de 81.292 lei net, adică aproximativ 16.250 de euro lunar. În urma noilor taxe introduse de coaliția de guvernare, această pensie a scăzut la 73.463 lei net, respectiv în jur de 14.700 de euro pe lună.

În luna precedentă, a zecea cea mai mare pensie din România ajungea la 56.689 lei net, echivalentul a aproximativ 11.300 de euro pe lună. După aplicarea noilor reguli fiscale de la 1 august, aceasta a scăzut la 51.320 lei net, adică în jur de 10.260 de euro, ceea ce înseamnă o reducere de peste 1.000 de euro lunar.

Chiar și în aceste condiții, toate cele 10 cele mai mari pensii din țară depășesc pragul de 10.000 de euro net pe lună, cea mai ridicată valoare fiind în prezent de 17.700 de euro.

Toate aceste pensii sunt acordate exclusiv pe baza principiului contributivității și nu fac parte din categoria pensiilor speciale, pentru care statul acordă suplimentar un sprijin financiar lunar.

Conform datelor oficiale furnizate de Casa de Pensii, valoarea pensiei medii în România se situează în prezent la 2.814 lei, echivalentul a aproximativ 560 de euro. Numărul total al pensionarilor din țară depășește 4,5 milioane de persoane.