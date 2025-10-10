Sunt aproximativ 2,5 milioane de români care primesc pensia direct în contul bancar. Pentru ei, banii pentru luna octombrie vor ajunge mai devreme decât de obicei.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a trimis deja sumele către bănci, iar acestea urmează să le vireze în conturile pensionarilor. De obicei, pensiile intră pe 12 octombrie, dar anul acesta ziua de 12 pică duminică, așa că banii vor fi pe card vineri, 10 octombrie.

Cei care au pensii mai mari de 3.000 de lei vor plăti în continuare contribuții sociale și impozit.

Tot mai mulți pensionari spun că preferă banii pe card, ca să nu mai aștepte poștașul. Mulți au aplicații bancare pe telefon și pot verifica imediat când intră banii sau ce sume au cheltuit.

Depinde de bancă și uneori și de oraș.

CEC Bank și ING Bank virează pensiile de obicei dimineața, în prima parte a zilei.

BCR, BRD, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank trimit banii între orele 14:00 și 17:00, uneori chiar până la 18:00.

UniCredit Bank virează pensiile în jurul orei 16:00.

În zilele când intră pensiile, se formează adesea cozi la bancomate. Pentru a evita aglomerația, pensionarii pot verifica banii direct în aplicațiile bancare, cum ar fi ING Home’Bank, Raiffeisen Smart Mobile sau alte aplicații din Google Play.

Retragerile de bani de la bancomat au limite stabilite de fiecare bancă, iar e bine să le știi, mai ales dacă ai nevoie urgentă de sume mari. În general, băncile din România permit retrageri între 3.000 de lei și 5.000 de lei pe zi. Dacă vrei să scoți mai mult, poți cere să ți se mărească limita, dar trebuie să urmezi câțiva pași.

De obicei, băncile îți oferă o limită inițială de retragere, pe care o poți extinde fie printr-un telefon, fie prin aplicațiile mobile ale băncii, sau mergând la sucursală.

De exemplu, la Banca Transilvania poți scoate inițial 5.000 de lei pe zi, dar poți ajunge la 9.000 de lei dacă extinzi limita.

La BCR, limita inițială este de 3.000 de lei, dar poți crește suma până la 10.000 de lei.

La BRD, limitele sunt stabilite individual pentru fiecare client, iar posibilitatea de a le extinde depinde de situație.

ING, pe de altă parte, are limite inițiale foarte mari, permițând retrageri de până la 15.000 de lei pe zi, fără o limită clară pentru extindere.