Cardurile sociale au fost încărcate pentru peste un milion de beneficiari ai programului „Sprijin pentru România”
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că prima tranșă de bani a fost încărcată pe cardurile sociale destinate persoanelor vulnerabile. Peste 1,1 milioane de beneficiari din întreaga țară primesc sprijin financiar pentru alimente și mese calde, iar demnitarul se angajează ca tranșa a doua să fie distribuită până la sfârșitul anului.
Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), 1.115.773 de persoane beneficiază de acest ajutor. Dintre acestea, 1.028.391 de carduri sunt deja valabile, reprezentând 92,16% din total.
În același timp, 6.231 de carduri sunt emise, dar nelivrate încă de Poșta Română, iar 12.223 au fost dezactivate și necesită reemitere și redistribuire. De asemenea, 68.928 de carduri sunt destinate beneficiarilor noi, urmând a fi incluse în contracte separate, a explicat Dragoș Pîslaru.
Ajutorul se adresează pensionarilor cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizația socială, copiilor și adulților cu grad de handicap și venituri lunare de maximum 2.000 de lei, precum și familiilor și persoanelor singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.
N-ai primit încă banii? Apelează la aceste numere de telefon sau adresă de mail
Ministrul a precizat că beneficiarii care întâmpină probleme și nu au primit până acum banii, pot solicita sprijin la adresa de e-mail card.sprijin@mfe.gov.ro sau la numerele de telefon dedicate, respectiv 0372.838.633 și 0372.838.886.
Totodată, a subliniat că ministerul pe care îl conduce are rolul de a asigura încărcarea cardurilor, eligibilitatea fiind stabilită de Ministerul Muncii prin CNPP și ANPIS.
Dragoș Pîslaru a explicat că, deși acest program reușește să aducă un sprijin punctual, soluția reală pentru combaterea sărăciei o reprezintă schimbarea abordării la nivel guvernamental. Astfel, de anul viitor, autoritățile vor pune accent pe servicii comunitare integrate, care vor combina asistența socială, educația, sănătatea și sprijinul pentru ocuparea forței de muncă.
Oficialul a subliniat că această tranziție va transforma statul dintr-un simplu distribuitor de bani în unul activ, care colaborează prin instituții pentru a răspunde nevoilor oamenilor aflați în dificultate. Obiectivul declarat este ca persoanele vulnerabile să nu se mai simtă abandonate, ci sprijinite real pentru a-și recăpăta demnitatea și independența, afirmă Dragoș Pîslaru.
Postarea integrală a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene
„Am promis, am livrat — am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara.
Sunt bani pentru alimente și mese calde, meniți să-i ajute pe cei aflați în cea mai mare nevoie:
pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizație socială;
copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.
Ca să discutăm pe cifre: 1.115.773 beneficiari primesc prima tranșă, pe baza datelor agregate de la Casa Națională de Pensii Publice și, respectiv, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dintre care:
1.028.391 carduri valabile — 92,16%;
6.231 carduri emise și nelivrate încă (în posesia Poștei Române) — 0,55%;
12.223 carduri dezactivate (care necesită reemitere și redistribuire) — 1,09%;
68.928 carduri pentru beneficiari noi (care intră în contracte separate) — 6,17%.
Angajamentul meu este ca tranșa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, așa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru.
Foarte important! Cei care dețin card, însă care nu s-a încărcat până la această oră, pot cere ajutor pe adresa de e-mail card.sprijin@mfe.gov.ro ori la numerele de telefon 0372.838.633 și 0372.838.886.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu stabilește eligibilitatea individuală a beneficiarilor (nu noi decidem cine primește acest ajutor), ci asigură exclusiv încărcarea cardurilor pentru persoanele confirmate ca eligibile de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin CNPP și ANPIS.
Și deși sunt foarte bucuros că împreună am reușit să reparăm programul Sprijin pentru România, aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din țara noastră: avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material.
De aceea, așa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate — asistență socială, educație, sănătate, consiliere, locuri de muncă.
Trecerea spre un stat care nu doar transferă câțiva bănuți, ci pune instituțiile să colaboreze între ele, mai aproape de oamenii aflați în nevoie și spre rezolvarea problemelor acestora printr-un management de caz individualizat și intervenții la nivelul comunității.
Este un pas important spre o Românie în care oamenii vulnerabili nu se vor mai simți abandonați sau amăgiți, ci sprijiniți cu adevărat pentru a trăi o viață demnă și independentă”, a transmis Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.