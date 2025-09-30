Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că prima tranșă de bani a fost încărcată pe cardurile sociale destinate persoanelor vulnerabile. Peste 1,1 milioane de beneficiari din întreaga țară primesc sprijin financiar pentru alimente și mese calde, iar demnitarul se angajează ca tranșa a doua să fie distribuită până la sfârșitul anului.

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), 1.115.773 de persoane beneficiază de acest ajutor. Dintre acestea, 1.028.391 de carduri sunt deja valabile, reprezentând 92,16% din total.

În același timp, 6.231 de carduri sunt emise, dar nelivrate încă de Poșta Română, iar 12.223 au fost dezactivate și necesită reemitere și redistribuire. De asemenea, 68.928 de carduri sunt destinate beneficiarilor noi, urmând a fi incluse în contracte separate, a explicat Dragoș Pîslaru.

Ajutorul se adresează pensionarilor cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizația socială, copiilor și adulților cu grad de handicap și venituri lunare de maximum 2.000 de lei, precum și familiilor și persoanelor singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Ministrul a precizat că beneficiarii care întâmpină probleme și nu au primit până acum banii, pot solicita sprijin la adresa de e-mail card.sprijin@mfe.gov.ro sau la numerele de telefon dedicate, respectiv 0372.838.633 și 0372.838.886.

Totodată, a subliniat că ministerul pe care îl conduce are rolul de a asigura încărcarea cardurilor, eligibilitatea fiind stabilită de Ministerul Muncii prin CNPP și ANPIS.

Dragoș Pîslaru a explicat că, deși acest program reușește să aducă un sprijin punctual, soluția reală pentru combaterea sărăciei o reprezintă schimbarea abordării la nivel guvernamental. Astfel, de anul viitor, autoritățile vor pune accent pe servicii comunitare integrate, care vor combina asistența socială, educația, sănătatea și sprijinul pentru ocuparea forței de muncă.

Oficialul a subliniat că această tranziție va transforma statul dintr-un simplu distribuitor de bani în unul activ, care colaborează prin instituții pentru a răspunde nevoilor oamenilor aflați în dificultate. Obiectivul declarat este ca persoanele vulnerabile să nu se mai simtă abandonate, ci sprijinite real pentru a-și recăpăta demnitatea și independența, afirmă Dragoș Pîslaru.