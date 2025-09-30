Serviciile foto pentru evenimente personale sunt tot mai solicitate de români, iar datele HomeRun arată schimbări majore în comportamentul clienților. În 2025, prețul mediu pentru pachetele de fotografie de nuntă sau botez a ajuns la 3.140 de lei, cu aproape 21% mai mult decât anul trecut, când media era de 2.600 de lei.

Cererea pentru fotografi specializați în cununii civile a înregistrat o explozie – nivelul solicitărilor este de cinci ori mai mare decât în 2024. În schimb, interesul pentru fotografii de la nunțile tradiționale a scăzut cu 43%. Și serviciile pentru botezuri au cunoscut o creștere importantă, fiind cu 28% peste nivelul anului trecut.

Cele mai accesibile tarife se regăsesc la fotografiile pentru cununia civilă, în timp ce cele mai mari costuri sunt asociate pachetelor complete, care includ atât fotografie, cât și filmare pentru nunțile tradiționale.

Tendința nu se limitează doar la fotografi. Și alte servicii conexe – precum organizatorii de evenimente, DJ-ii sau decoratorii – au avut o creștere de cinci ori a cererii pe platforma HomeRun, semn că tot mai multe cupluri preferă să colaboreze cu profesioniști pentru a-și planifica evenimentele.

„Planificarea unui eveniment important presupune multă atenție și, adesea, stres. Tot mai mulți români aleg să caute prin HomeRun furnizori verificați, atât în București, cât și în județe precum Iași, Constanța sau Arad”, a declarat Bașak Değim Tașpınar, co-CEO HomeRun.

În topul orașelor cu cele mai multe solicitări pentru fotografi de nuntă, Capitala deține 36% din total, urmată de Timiș (12,5%), Iași (11%), Brașov (10%) și Constanța (8,5%). Pentru botezuri, Bucureștiul rămâne pe primul loc (30%), urmat de Ilfov (15%), Constanța (14%), Brașov (10%) și Cluj (8%).

Potrivit evaluărilor utilizatorilor, serviciile foto de nuntă se bucură de cele mai bune recenzii, majoritatea fotografilor fiind notați cu cinci stele. Platforma oferă transparență prin acces la recenzii, posibilitatea de a primi mai multe oferte și comunicare directă cu furnizorii, ceea ce ajută clienții să facă o alegere informată.

HomeRun face parte din rețeaua internațională Homerun Technology Inc. și este prezentă în 14 țări, oferind acces la peste 1,9 milioane de profesioniști din domenii variate. În România, platforma s-a impus drept una dintre principalele opțiuni pentru cei care caută servicii locale de încredere, de la evenimente și renovări până la meditații sau lecții private.