O nouă retragere de produse din magazinele din România. De data aceasta, este vorba despre semințe de mac, de la doi producători diferiți, vândute în magazinele Supeco, Profi și Selgros. Decizia vine la doar câteva zile după o alertă similară în magazinele Metro (privind pungile de 1 kg de semințe de mac).

Așadar, marți, 30 septembrie, pe site-ul ANSVSA au fost publicate următoarele anunțuri privind rechemări de produse.

Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Orlando Import Export 2001, SUPECO ROMANIA a initiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului mentionat mai jos.

Motivul rechemarii: Parametrul Alcaloizi opiu, avand valori mult peste limitele legale admise.

Nume produs ORLANDOS MAESTRO SEMINTE DE MAC 250G

Brand ORLANDOS

EAN: 5941764001078

LOT: L1301257, L1205257, L2108257

DDM: 31.01.2026 ,31.05.2026,31.08.2026

Data: 30.09.2025

Se recomandă persoanelor care dețin produsul mentionat mai sus să nu il consume, ci să il distrugă sau să il aducă înapoi în magazinele SUPECO de unde l-au cumpărat. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Vezi aici lista completă a magazinelor vizate.

PROFI acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care vă informăm că furnizorul ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produselor menționate mai jos, ca urmare a depăsirii limitei legale admise pentru parametrul Alcaloizi opiu, se arată în anunțul postat pe site-ul ANSVA

Denumire produs și gramaj: ORLANDO SEMINTE MAC 250G

Loturi si data limită de consum:

L1301257/ 01.2026 L1305257/ 05.2026 L2904257/ 04.2026

Denumire produs și gramaj: ORLANDO SEMINTE MAC 50G

Loturi și data limită de consum:

a) L1301257 / 01.2026 b) L1809257 / 09.2026 c) L2904257 / 04.2026

Se recomandă persoanelor care dețin produsele descrise mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazin în perioada 30.09.2025 – 14.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea lor.

Vezi aici lista completă a magazinelor vizate.

Nume produs pe etichetă: NUTCO SEMINTE DE MAC 600G

Producător: ORLANDOS SRL

Nr. Lot: L0608257/ Data expirare : 31.08.2026

Neconformitate Produs – depășirea alcaloizi de opium

Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazin.

Nume produs pe etichetă: ORLANDOS MAESTRO SEMINTE DE MAC 250G

Producător: ORLANDOS SRL

Nr. Lot: L1205257/ Data expirare : 31.05.2026

Nr. Lot: L1301257/ Data expirare : 31.01.2026

Nr. Lot: L2108257/ Data expirare : 31.08.2026

Neconformitate Produs – depasirea alcaloizi de opium