Un lot de musli cu fructe a fost retras din magazinele Profi din cauza depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină întâlnită frecvent în cereale.

Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume produsul, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi contravaloarea acestuia.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Profi a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Proxi Musli cu fructe 750 grame.

Este vorba despre lotul L21015, cu termenul de valabilitate 15 ianuarie 2026, cod EAN 5948688021779.

Produsul a fost retras ca urmare a depăşirii nivelului maxim admis de Deoxinivalenol.

Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin, în perioada 18 august – 7 septembrie inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Deoxinivalenolul este o micotoxină produsă de unele tipuri de mucegai, frecvent întâlnită în cereale.

Canicula favorizează apariția toxiinfecțiilor alimentare, mai ales atunci când alimentele sunt păstrate sau preparate în condiții improprii. Carnea, ouăle, lactatele, peștele, fructele de mare și produsele semiprocesate sunt cele mai expuse riscului de contaminare cu bacterii, virusuri sau paraziți.

Cum apare boala

Toxinfecția alimentară este provocată de consumul de apă sau alimente contaminate. Germenii cei mai frecvenți sunt Salmonella, E. coli, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, dar și virusuri precum Norovirus. Paraziții precum Giardia, Trichinella sau Taenia pot produce forme grave de boală.

Simptomele tipice includ greață, vărsături, diaree, crampe abdominale și febră. În funcție de agentul patogen, semnele apar la câteva ore sau chiar zile după ingestie. Majoritatea cazurilor sunt ușoare și se ameliorează în câteva zile, însă la copii, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută, complicațiile pot fi severe.

Tratamentul vizează în primul rând hidratarea intensă și regimul alimentar bland (orez, brânză, ceaiuri). În cazuri grave, este necesară spitalizarea și administrarea intravenoasă de lichide sau antibiotice specifice.

Cum prevenim

Evitarea consumului de carne și pește insuficient gătite;

Păstrarea alimentelor la temperaturi controlate;

Igienă strictă a mâinilor și a ustensilelor de bucătărie;

Consumul de fructe și legume proaspete, bine spălate.

Medicii atrag atenția că ignorarea simptomelor poate duce la complicații digestive, deshidratare severă și chiar deces. Vara, atenția la sursa și prepararea alimentelor face diferența între o masă sigură și o urgență medicală.