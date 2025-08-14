În ultimii ani, tot mai mulți români își aduc afacerea la un pas de ușa dormitorului. Pentru unii, este un birou improvizat în sufragerie; pentru alții, un mic atelier în garaj, scrie lovedeco.ro.

Ideea sună tentant – costuri mai mici, timp economisit, libertatea de a-ți organiza programul după bunul plac. Însă, în spatele acestei flexibilități, există o serie de reguli legale care nu pot fi ignorate, mai ales când spațiul de lucru coincide cu locuința.

Transformarea unei locuințe într-un spațiu de lucru nu este la fel de simplă pentru toată lumea. Dacă stai la bloc și activitatea ta implică vizite frecvente, zgomot sau trafic suplimentar pe scară, legislația prevede că trebuie să obții consimțământul vecinilor direcți – cei de lângă, de deasupra și de dedesubt – dar și al asociației de proprietari. Acest acord, în scris, este o condiție obligatorie pentru înregistrarea oficială a punctului de lucru la Registrul Comerțului.

În schimb, dacă folosești apartamentul doar ca sediu social fără desfășurarea activității propriu-zise acolo (de exemplu, pentru corespondență și evidențe administrative), nu mai este nevoie de o astfel de aprobare, datorită modificărilor legislative din ultimii ani.

Sediul social este „adresa oficială” a firmei, locul unde se păstrează documentele și unde firma este înregistrată la autorități.

Punctul de lucru este spațiul unde se desfășoară activitatea zilnică și poate fi diferit de sediul social. O firmă poate avea un singur sediu social, dar mai multe puncte de lucru, în funcție de nevoi.

Totul începe cu dovada dreptului de folosință asupra locuinței: act de proprietate, contract de închiriere sau de comodat. Dacă situația o impune, urmează obținerea acordului vecinilor și al asociației de proprietari, folosind formularele acceptate de Registrul Comerțului.

Dosarul final include cererea oficială, documentele de spațiu și, după caz, autorizațiile specifice domeniului de activitate. Unele afaceri – cum ar fi cele din domeniul alimentar sau medical – pot necesita avize suplimentare de la autorități precum Direcția de Sănătate Publică sau primărie.

După aprobarea documentelor, punctul de lucru este înregistrat oficial, iar datele firmei trebuie actualizate în toate contractele și facturile.

Lucrul de acasă poate fi o soluție ideală pentru antreprenorii care caută eficiență și costuri reduse, dar numai dacă respectă cadrul legal și buna înțelegere cu vecinii. O idee practică poate deveni o problemă dacă este ignorată partea juridică – iar în afaceri, prevenția e întotdeauna mai ieftină decât conflictul.