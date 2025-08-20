Autorizația pentru renovări în apartament este necesară pentru lucrările care modifică structura sau configurația locuinței. Desființarea unui perete, închiderea balconului sau mutarea ușii băii intră în categoria celor care cer aprobări oficiale. Legislația specifică clar ce tipuri de intervenții se încadrează și cum trebuie procedat pentru a obține documentele necesare. În același timp, există lucrări de întreținere curentă care nu cer autorizație.

Multe persoane presupun că orice lucrare în apartamentul propriu nu necesită aprobare. În realitate, Legea nr. 50/1991 prevede că orice modificare a spațiului, a structurii de rezistență sau a instalațiilor comune trebuie autorizată. Demolarea sau construirea unui perete, mutarea ușii băii sau închiderea balconului sunt lucrări care intră sub această legislație.

Pentru a obține autorizația, proprietarul trebuie mai întâi să solicite certificatul de urbanism de la primărie. Acesta indică tipul lucrărilor permise și avizele necesare. Ulterior, se depune dosarul pentru autorizația de construcție, care se eliberează de regulă în 30 de zile, uneori mai rapid, în funcție de modificările recente ale legislației.

Chiar și atunci când autorizația nu este obligatorie, consultarea unui arhitect sau a unui inginer autorizat este recomandată. Aceștia pot stabili cu precizie dacă lucrarea intră în categoria celor care necesită aprobare.

Există intervenții care se pot realiza fără autorizație. Printre acestea se numără zugrăvitul, schimbarea faianței, înlocuirea parchetului sau a obiectelor sanitare. Condiția este ca aceste lucrări să nu afecteze structura clădirii sau instalațiile comune. Legea le cataloghează drept „lucrări de întreținere curentă”.

Chiar și în cazul acestor lucrări minore, respectarea normelor și comunicarea cu vecinii sunt importante. Intervențiile zgomotoase trebuie efectuate doar în intervalele legale de liniște, iar deșeurile rezultate din lucrări trebuie colectate prin firme autorizate, potrivit Lovedeco.

Prima cheltuială vizibilă este taxa pentru autorizație, care este de 0,5% din valoarea lucrărilor. De exemplu, pentru o renovare estimată la 50.000 de lei, aceasta ajunge la 250 de lei.

La aceasta se adaugă taxa către Inspectoratul de Stat în Construcții, între 0,1% și 0,5%, precum și eventuale taxe pentru avize suplimentare, de mediu sau utilități.

În plus, documentația tehnică poate aduce costuri importante. Proiectul semnat de arhitect și inginer structurist pentru lucrări care afectează structura apartamentului poate varia între 4.000 și 8.000 de lei. În anumite cazuri, se solicită și expertiză tehnică a blocului, mai ales în clădirile vechi sau aflate în zone seismice.

Renovările implică și o serie de aspecte logistice și sociale care nu trebuie neglijate. Deșeurile rezultate în urma lucrărilor trebuie colectate și evacuate prin firme autorizate, conform legislației în vigoare. Costurile medii pentru evacuarea molozului depășesc 250 de lei pe metru cub, iar proprietarii trebuie să se asigure că aceste servicii respectă normele de protecție a mediului.

Respectarea orelor de liniște este, de asemenea, obligatorie. Lucrările zgomotoase trebuie efectuate doar în intervalele stabilite de regulamentele de ordine interioară ale blocurilor, de obicei în timpul zilelor lucrătoare. Neatenția în acest sens poate genera reclamații din partea vecinilor și chiar sancțiuni din partea administrației locale.

Comunicarea cu vecinii și cu asociația de locatari este esențială. În multe cazuri, proprietarul are obligația de a-i notifica în prealabil despre lucrările planificate. Dacă renovările afectează elemente comune ale clădirii sau modifică aspectul exterior, poate fi necesar și acordul scris al vecinilor.

Pentru intervențiile mai complexe, primăria poate solicita dovada consimțământului vecinilor, uneori chiar sub formă notarială. Aceasta este obligatorie, de exemplu, la schimbarea destinației apartamentului, transformarea acestuia în birou, montarea unei centrale termice sau orice lucrare care implică modificarea zidurilor comune. Astfel, proprietarul trebuie să se asigure că respectă toate formalitățile legale, pentru a evita conflicte sau blocaje administrative în timpul renovării.