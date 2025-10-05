Se scumpesc vacanțele în Bulgaria. Românii care merg în concediul la Nisipurile de Aur vor plăti cu până la 20% mai mult.

Reprezentanţii resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din staţiunea bulgărească Nisipurile de Aur au anunţat că, începând din sezonul estival 2026, preţurile pachetelor de vacanţă vor fi majorate cu cel mult 20%.

Aceştia au explicat însă că decizia nu este legată de aderarea Bulgariei la zona euro, ci de efectele inflaţiei, care au crescut constant costurile din industria hotelieră. În ciuda scumpirilor, turiştii români – care reprezintă 80% din clienţii hotelului – vor putea beneficia de reduceri de până la 40% dacă îşi vor face rezervările din timp.

Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa românească a hotelului, a explicat că majorarea anuală a tarifelor este o practică obişnuită a resortului, introdusă la fiecare început de toamnă, însă impactul asupra turiştilor poate fi minim dacă aceştia profită de ofertele de tip „early booking”.

„Hotelul a decis, ca în fiecare toamnă, să majoreze preţul cu nu mai mult de 20%. Dar turistul nu va fi afectat foarte mult dacă îşi va face rezervare profitând de early booking. În această perioadă, turistul poate să îşi achiziţioneze pachetele de cazare în hotelul nostru, pentru vara lui 2026, cu reduceri de până la 40%. Practic, nu va simţi această scumpire, dacă achiziţionează din timp. Cea mai mare reducere o poate primi până în 31 noiembrie, apoi al doilea early booking, până la 31 decembrie. Ulterior, preţurile vor creşte din ianuarie. Această majorare nu are legătură cu intrarea Bulgariei în zona Euro. Noi, hotelierii, oricum eram plătiţi în euro, noi suntem obişnuiţi cu preţurile în euro, iar turiştii români oricum primeau informaţiile despre preţuri şi în euro”, a explicat managerul pentru News.ro.

Managerul a subliniat că adoptarea monedei euro de către Bulgaria nu va influenţa nivelul preţurilor din turism, întrucât hotelierii lucrează deja de ani buni cu tarife exprimate în euro, iar majoritatea turiştilor – inclusiv cei români – primesc ofertele tot în această monedă.

Creşterile de preţ sunt determinate exclusiv de evoluţia inflaţiei, care a afectat costurile cu materiile prime, energia şi serviciile.

Angelica Chirica a precizat că în fiecare săptămână furnizorii cresc tarifele pentru produse şi servicii, fapt care îi obligă pe operatorii din turism să ajusteze la rândul lor preţurile pentru a menţine standardele.

În comparaţie cu acest an, când la început de sezon un pachet all inclusive pentru doi adulţi şi un copil de până la 12 ani costa aproximativ 550 de euro, în mai 2026 acelaşi tip de pachet va porni de la 750 de euro.

„Preţurile au crescut foarte mult, în fiecare săptămână se adaugă la preţ, de aceea hotelierii nu mai pot susţine preţurile la fel ca în această vară. Ca să facem o comparaţie, preţul unei vacanţe se ridica anul acesta la început de sezon la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani. Cred că undeva de la 750 de euro va porni pachetul all inclusive în luna mai 2026”, a adăugat Angelica Chirica.

Reprezentanţii unităţii au arătat că pe lângă turiştii români, care constituie majoritatea clienţilor, au crescut semnificativ şi rezervările venite din Israel, Franţa şi Spania. De asemenea, hotelul a primit şi vizitatori din Ucraina, în special în perioadele de extrasezon, precum începutul lunii iunie şi începutul lui septembrie.

În ceea ce priveşte personalul, hotelul angajează în principal lucrători bulgari, dar şi din Ucraina şi Turcia. Conducerea a afirmat că a renunţat la colaborările cu piaţa asiatică din cauza dificultăţii de a obţine documentaţia necesară pentru personalul provenit din acea zonă, precum şi din cauza unor experienţe anterioare neplăcute.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică din Bulgaria, numărul vizitatorilor străini care au ajuns în ţară a crescut cu 6,3% în august, ajungând la aproximativ 2,3 milioane.

Românii au reprezentat cel mai numeros grup de turişti străini, cu peste 423.000 de vizitatori, urmaţi de cetăţenii din Turcia şi Germania. Cetăţenii Uniunii Europene au însumat 60% din totalul sosirilor.