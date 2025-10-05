Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a oferit sâmbătă seară, într-un interviu exclusiv la Realitatea Plus, primele declarații referitoare la Elena Udrea după ce aceasta a fost eliberată din penitenciar. Băsescu a apreciat parcursul politic al fostului ministru al Turismului, afirmând că ar fi fost unul remarcabil „dacă nu ar fi avut probleme” și a subliniat că nu a fost informat despre acuzațiile care i-au fost aduse, acestea apărând mult timp după încheierea mandatului său prezidențial.

„Am știut la fel de mult cât am știut de fratele meu. Adică, nimic. Cu Elena Udrea lucrurile s-au întâmplat în 2022? Cam terminasem mandatul în 2014, cu vreo 8 ani înainte, nu eram la curent cu evoluțiile. (…) Elena Udrea rămâne un om care, dacă nu ar fi avut probleme, ar fi fost un bun politician”, a declarat Traian Băsescu la Realitatea Plus.

Acestea reprezintă primele comentarii ale fostului președinte despre Udrea după decizia definitivă a Tribunalului Prahova, din 17 iulie 2025, privind eliberarea condiționată a acesteia.

Fostul ministru al Turismului, condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, a executat trei ani și zece luni din pedeapsă. La ieșirea din penitenciar, Elena Udrea a mărturisit că este fericită că „această încercare s-a terminat” și a descris experiența în detenție ca fiind extrem de dificilă, „mai ales pentru femei”.

Întrebată dacă plănuiește să revină în politică, Udrea a răspuns: „Nu-mi mai trece prin cap”, adăugând cu umor: „Văzând cine face politică astăzi, m-ar bate gândul”. Totodată, ea a precizat că nu intenționează să revină în viața publică, dorind să se concentreze pe creșterea fiicei sale.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, susține că a fost victima lui Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), și menționează că în 2015 a început „cătușiada”. Ea a precizat că nici în prezent nu știe dacă fostul premier Adrian Năstase a fost vinovat.

Întrebată, în urmă cu puțin timp, la Antena 3 CNN, dacă se consideră victimă a lui Traian Băsescu sau a lui Florian Coldea, Udrea a răspuns: „a domnului Băsescu, cu siguranță nu. Tot ce am făcut în cariera mea politică a fost alegerea mea. A sistemului pe care domnul Coldea l-a reprezentat, l-a construit în România și l-a reprezentat, până la urmă, da”.

Ea a mai adăugat: „Deși mereu am spus că am fost o țintă, până la urmă am devenit o victimă. Faptul că am stat 3 ani și 6 luni aproape departe de familia mea, de copilul meu, a fost un lucru dureros”.

Planul statului paralel „nu era românesc”

Udrea consideră că fostul președinte Traian Băsescu nu era la curent cu multe dintre acțiunile sistemului.