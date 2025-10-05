Magistrații au stabilit că Alina Bica și-a executat deja sentința în Italia, astfel că mandatele europene de arest și de executare a pedepsei au fost retrase. Alina Bica fusese acuzată pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.

Curtea de Apel București a decis vineri retragerea mandatului european de executare a pedepsei și a mandatului european de arest, considerând că fosta șefă DIICOT și-a îndeplinit integral pedeapsa.

În baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 4 septembrie 2025 în cauza C-305/22, instanța a clarificat aplicarea deciziei penale și a recunoscut executarea integrală a sentinței penale nr. 1057/29.11.2016, emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015.

Sentinţa pronunţată vineri de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti este următoarea:

„(…) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral. Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”.

Ca urmare, Curtea de Apel București a dispus retragerea formelor de executare emise pe numele Alinei Bica, respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 și mandatul european de arest nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală, în baza aceleași sentințe.

Elena Udrea a felicitat decizia judecătorilor și a salutat faptul că prietena sa își poate relua libertatea. Fosta ministră a Turismului a spus că este bucuroasă că pedeapsa executată în Italia a fost recunoscută și că Alina Bica este acum liberă să călătorească oriunde își dorește.

Totodată, Udrea a apreciat că decizia reprezintă o lecție pentru cei care au abuzat în justiția din România, sugerând că astfel de practici nu ar trebui să se mai repete.