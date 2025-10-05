Magistrații au stabilit că Alina Bica și-a executat deja sentința în Italia, astfel că mandatele europene de arest și de executare a pedepsei au fost retrase. Alina Bica fusese acuzată pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.
Curtea de Apel București a decis retragerea mandatului
Curtea de Apel București a decis vineri retragerea mandatului european de executare a pedepsei și a mandatului european de arest, considerând că fosta șefă DIICOT și-a îndeplinit integral pedeapsa.
În baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 4 septembrie 2025 în cauza C-305/22, instanța a clarificat aplicarea deciziei penale și a recunoscut executarea integrală a sentinței penale nr. 1057/29.11.2016, emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015.
Sentinţa pronunţată vineri de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti este următoarea:
„(…) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral.
Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”.
Elena Udrea a felicitat decizia judecătorilor
Ca urmare, Curtea de Apel București a dispus retragerea formelor de executare emise pe numele Alinei Bica, respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 și mandatul european de arest nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală, în baza aceleași sentințe.
Elena Udrea a felicitat decizia judecătorilor și a salutat faptul că prietena sa își poate relua libertatea. Fosta ministră a Turismului a spus că este bucuroasă că pedeapsa executată în Italia a fost recunoscută și că Alina Bica este acum liberă să călătorească oriunde își dorește.
Totodată, Udrea a apreciat că decizia reprezintă o lecție pentru cei care au abuzat în justiția din România, sugerând că astfel de practici nu ar trebui să se mai repete.
„Am văzut decizia, mă bucur pentru ea. Alina Bica şi-a executat pedeapsa în Italia. Nu pot să fiu decât bucuroasă pentru că a reuşit să i se recunoască această executare şi acum este liberă să călătorească oriunde îşi doreşte. Cred că este o lecţie pentru cei care au făcut abuz în justiţia din România să nu le mai repete”, a declarat fostul ministru.