Generatik, prima platformă digitală românească care automatizează planificarea și implementarea campaniilor de publicitate indoor, lansată oficial vara aceasta de Brand Management, își propune să consolideze piața de mall advertising și să evidențieze potențialul neexploatat al acestui canal.

Aceasta survine într-un moment important, când brandurile și agențiile finalizează bugetele media pentru 2026. Cu o experiență de peste două decenii în publicitatea indoor, echipa vizează integrarea top 3 mall-uri la nivel național în ecosistem.

Ajustând pentru segmentul indoor, Generatik preconizează o creștere accelerată și estimează că va gestiona, încă din primul an, până la 7% din bugetele de indoor dedicate mallurilor din România.

În Europa, sectorul Digital Out-of-Home (DOOH) a atins circa 3,1 miliarde euro în 2024 și se anticipează că va depăși 7,5 miliarde euro până în 2033, cu o rată anuală de creștere de peste 10%. La nivel global, marketingul experiențial – incluzând activări de brand, producții speciale, instalații și campanii immersive – este estimat la 71 miliarde euro în 2024, urmând să ajungă aproape de 135 miliarde euro până în 2033. Aceste statistici subliniază că tendința dominantă în comunicare nu mai este simpla expunere, ci generarea de experiențe memorabile, integrate online și offline.

În România, publicitatea se aliniază acestor tendințe și traversează o perioadă de transformare, accentuând impactul și relevanța pentru consumatorul modern. Într-o piață media fragmentată, Generatik funcționează ca o infrastructură invizibilă care conectează brandurile și agențiile cu peste 2.500.000 de consumatori unici din mediul urban într-un ecosistem mai eficient.

Conform Media Fact Book 2025 realizat de Initiative Media, piața OOH din România a atins 47 milioane de euro în 2024, în creștere cu 12% față de estimări, datorită cererii ridicate din retail și dezvoltării DOOH. Previziunile indică o creștere de 5% în 2025, până la 49 milioane de euro, iar pentru indoor advertising Generatik ajustează această perspectivă la 7%, reflectând interesul crescând al brandurilor pentru spațiile din centrele comerciale.

Într-o industrie unde campaniile se lansează adesea ca un puzzle complicat, Generatik simplifică procesul și îl transformă într-o linie dreaptă. Viitorul publicității nu mai este doar despre afișe informative, ci despre impact, senzații și experiențe memorabile.

Consumatorii din România petrec, în medie, peste trei ore la fiecare vizită la mall, iar acest lucru se traduce în oportunități directe pentru branduri să fie prezente acolo unde se iau deciziile finale de achiziție. Studiile arată că două treimi dintre clienți preferă să vadă sau să testeze produsul fizic înainte să-l cumpere online, ceea ce confirmă nevoia unei integrări mai puternice între campaniile offline și cele digitale.

Prezentarea de oferte și promoții, completată de activări interactive, poate transforma experiența de shopping într-un parcurs fluid, declară Răzvan Marincoi, Product Manager Generatik.

Potrivit unui studiu realizat de Brand Management și Reveal Marketing Research, vizitele la mall rămân populare printre români, deși frecvența a scăzut ușor în 2025 comparativ cu 2024. În prezent, 52% dintre respondenți merg la mall cel puțin o dată pe săptămână, iar durata medie a vizitei a crescut de la 142 de minute în 2024 la 208 minute în 2025. Cheltuiala medie pe vizită a ajuns la 370 lei, cu aproape 15% mai mult decât anul anterior.

Mai mult, peste 70% dintre vizitatorii de mall își amintesc mesajele publicitare, indiferent de tip. Nivelul de reamintire este mai ridicat în rândul segmentelor mature (36-45 ani și 46+) și al celor care merg frecvent la mall, unde procentul depășește 70%. Generația Z reprezintă o oportunitate pentru captarea atenției, iar o rată de succes este dată de creearea experienței imersive pe care o poate aduce un brand prin execuții multisenzoriale capabile să transmită în moduri atipice mesajele către consumatori.

Comportamentul de consum relevă schimbări importante: segmentul food & beverages scade ușor din cauza creșterii livrărilor la domiciliu, în timp ce îmbrăcămintea și încălțămintea (+2%), precum și cărțile și produsele de birotică (+6%) înregistrează creșteri. Aceste date confirmă că publicitatea indoor rămâne esențială pentru categoriile cu potențial mare de dezvoltare, precum fashion, beauty, FMCG sau entertainment.

Mall advertising-ul nu mai este doar un canal secundar de comunicare, ci o tactică strategică și un punct de diferențiere în mixul media. În prezent, cererea vine mai ales din partea brandurilor, însă agențiile au acum șansa să includă proactiv aceste soluții în campaniile propuse. Putem susține implementarea unor campanii complexe de mall advertising și previzionăm să tranzacționăm până la 7% din bugetele de indoor dedicate mallurilor din România, chiar din anul de debut. De asemenea, suntem în discuții avansate ca, până la finalul acestui an, să listăm în ecosistemul Generatik peste 1.000 de spații publicitare aflate în incinta top 3 performeri naționali din segmentul mall-urilor, adaugă Răzvan Marincoi.

Generatik nu oferă doar o soluție tehnologică, ci o nouă infrastructură pentru industrie. Platforma reduce timpul de planificare și lansare a unei campanii de la 20 de zile la doar 20 de minute, oferind vizibilitate în timp real și control complet asupra fiecărui pas. Într-o piață fragmentată, Generatik devine infrastructura invizibilă care conectează toate punctele din ecosistemul publicității la mall, aducând claritate și eficiență.

Pentru retaileri și dezvoltatorii de spații comerciale, această transformare are un impact direct asupra veniturilor: fiecare perete gol sau spațiu neutilizat dintr-un mall poate fi transformat într-o sursă de profit. Dincolo de campanii, Generatik contribuie la construirea unei comunități în care creativitatea, inovația și experiența consumatorului devin repere pentru dezvoltarea industriei și alinierea acesteia la standardele internaționale.