Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, a declarat într-un interviu acordat Antena 3 că problema pensiilor speciale, în special a celor din magistratură, reprezintă o anomalie unică în lume și o dovadă de inechitate socială profundă.

El a atras atenția că niciun alt stat din Uniunea Europeană sau din lume nu permite pensionarea judecătorilor la o vârstă atât de mică, subliniind că această practică este nu doar imorală, ci și lipsită de logică.

Rădulescu a explicat că în majoritatea țărilor europene, vârsta de pensionare pentru magistrați este cuprinsă între 65 și 70 de ani, iar nivelul pensiilor nu depășește, în medie, 3.000 de euro. În comparație, în România, pensiile speciale ale judecătorilor depășesc frecvent 5.000 de euro, unele ajungând chiar la 70.000 de lei.

El a afirmat că în nicio altă țară nu se consideră că independența justiției depinde de valoarea pensiei, menționând că, în Occident, magistrații sunt independenți și fără aceste privilegii financiare exagerate.

„Eu nu pot să vă spun aici decât un singur lucru: nu există țară pe fața Pământului unde judecătorii să iasă la pensie la 47 de ani. Nu există în toată Europa. În Statele Unite, pentru anumite poziții, nici nu există noțiunea de pensie. Trăiești în funcția respectivă. Până când mori, ești în funcția respectivă de judecător. Noi vrem să scoatem judecătorii exact atunci când încep să dobândească experiență. La 47 de ani, ești în deplinătatea puterii fizice și intelectuale, iar experiența pe care ai dobândit-o până la vârsta aceea este cu adevărat valoroasă și abia atunci începe să se poată manifesta. Noi vrem să dăm cu piciorul la această resursă formidabilă din motive pe care eu personal nu le pot înțelege. Eu spun numai că este imoral, este fără precedent în lume, iar ideea că este independența justiției afectată, dacă judecătorul nu ia o pensie de peste 5.000 euro la pensionare, să știți că pensia în în Europa Occidentală este pe la 3.000 euro și acolo costurile sunt mai mari. Nu sunt încă costurile noastre la nivelul celor din Occident, noi avem cea mai mare pensie specială, 70.000 lei. Media este peste 5.000 euro şi în vestul Europei este la 3.000 euro. Probabil acolo nu există niciun fel de independența justiției. Dacă dacă toate cele 26 de țări, în afară de România, ies la pensie la 65 până la 70 de ani și cu pensii de cel mult 3.000 euro, înseamnă că, vai şi amar de independența justiției de la ei”, a afirmat Eugen Rădulescu pentru postul TV.

Referitor la rolul clasei politice în perpetuarea acestor inechități, Rădulescu a recunoscut că politicienii au fost cei care au creat și menținut acest sistem. El a precizat că nu doar l-au protejat, ci l-au amplificat de-a lungul anilor, ducând la situația absurdă în care un singur beneficiar de pensie specială primește cât 20 de pensionari obișnuiți.

În plus, el a subliniat că, din moment ce acești beneficiari se retrag devreme din activitate, pot încasa pensii uriașe timp de 30-35 de ani, în timp ce restul populației se mai bucură de pensie doar vreo 10-15 ani.

„Nu le-au protejat, le-au umflat (cei din clasa politică, referitor la pensii – n.red.). Nu se poate ca un singur om să ia o pensie cât 20 de alți oameni, pentru că până la sfârșitul vieții, bine, având în vedere că iese la pensie la 47 de ani, poate să mai trăiască încă 35 de ani cu pensia aia, în timp ce muritorii de rând au 10-15 ani de trăit cu pensia pe care o au”, a punctat Rădulescu.

În ceea ce privește consecințele politice ale unei eventuale renunțări la reforma pensiilor speciale, Eugen Rădulescu a avertizat că un astfel de eșec ar reprezenta un moment grav pentru societatea românească. El a afirmat că premierul Ilie Bolojan a făcut tot ce era posibil pentru a promova măsurile de echitate socială, iar o blocare a tăierii pensiilor speciale nu ar fi vina sa personală, ci un eșec colectiv.

În final, consilierul BNR a apreciat poziția exprimată de Ilie Bolojan, care afirmase că guvernul și-ar pierde legitimitatea dacă nu ar reuși să reformeze sistemul pensiilor speciale.

Rădulescu a declarat că nu l-ar putea contrazice pe acesta, considerând că eliminarea acestor privilegii nu este doar o chestiune economică, ci și un test politic și moral pentru România. În opinia sa, egalitatea în fața legii presupune ca toți cetățenii să se pensioneze după aceleași reguli.