Germania face un nou pas în direcția reformei sistemului de pensii, chiar dacă „Pachetul de pensii 2” nu a fost implementat integral. Începând cu anul în curs, anumite măsuri deja stabilite vor intra în vigoare și vor avea efecte directe asupra angajaților care se apropie de vârsta de pensionare.

Potrivit Asigurărilor de Pensii Germane (DRV), elementul central al acestor modificări este creșterea treptată a vârstei standard de pensionare, proces început de mai mulți ani și care va continua până în 2031.

Conform noilor prevederi, în 2025 vârsta de pensionare urcă din nou cu două luni, ceea ce înseamnă că persoanele născute în anul 1960 vor putea ieși la pensie la 66 de ani și șase luni fără reducere a pensiei.

Obiectivul final al autorităților este ca, până în 2031, limita de vârstă să atingă pragul de 67 de ani pentru toți angajații care se află în sistemul de asigurări de pensii, scrie site-ul inFranken.de.

Un alt aspect important vizează așa-numita pensie pentru limită de vârstă fără reducere pentru persoanele care au fost asigurate timp îndelungat. Cunoscută sub numele de „pensie la 63 de ani”, această variantă este rezervată celor cu contribuții lungi în sistemul german.

Totuși, și aici pragurile de vârstă sunt ajustate. Cei născuți în 1961 pot beneficia de această formă de pensionare de la 64 de ani și șase luni, iar pentru cei născuți în 1964, limita va ajunge la 65 de ani.

Pentru persoanele care intenționează să se pensioneze mai devreme, regulile rămân mai stricte. În Germania, cei care au acumulat cel puțin 35 de ani de contribuții pot solicita pensionarea începând cu 63 de ani, însă trebuie să accepte reduceri permanente. Fiecare lună de pensionare anticipată implică o diminuare de 0,3% a cuantumului pensiei.

Cum vârsta standard de pensionare crește, și valoarea deducerilor aplicate devine mai mare. De exemplu, pentru persoanele născute în 1962, care împlinesc 63 de ani în 2025, vârsta standard de pensionare este de 66 de ani și opt luni. Dacă aleg să se pensioneze la 63 de ani, reducerea va fi de 13,2%, mai mare decât nivelul de 12,6% aplicat în 2024.

Procesul de majorare a vârstei de pensionare a început în urmă cu mai bine de un deceniu. Pentru persoanele născute în 1947, limita de vârstă a fost majorată treptat, cu câte o lună pe an, până în 2023.

Începând cu cei născuți în 1959, creșterea se face în trepte de două luni. Astfel, pentru cei născuți în 1964 sau mai târziu, vârsta standard de pensionare va fi fixată la 67 de ani.

Această strategie este necesară pentru a asigura sustenabilitatea sistemului public de pensii, în contextul în care Germania se confruntă cu o îmbătrânire accelerată a populației și cu presiuni financiare tot mai mari asupra bugetului de stat.

Chiar dacă vârsta de pensionare urcă spre 67 de ani, există și categorii de persoane pentru care regulile sunt diferite.

De exemplu, pensia pentru limită de vârstă destinată celor cu o perioadă de asigurare de minimum 45 de ani rămâne o opțiune mai flexibilă, chiar dacă și aici se aplică ajustări treptate ale vârstei de intrare.

O altă categorie este reprezentată de persoanele cu handicap grav. În cazul lor, vârsta de pensionare fără deduceri va fi ridicată de la 63 de ani la 65 de ani, dar această modificare se va produce treptat, pe parcursul mai multor ani.

De asemenea, există prevederi speciale pentru minerii care au lucrat mulți ani în subteran. Pentru aceștia, limita de vârstă este stabilită la 62 de ani, dar crește gradual pentru cei născuți după 31 decembrie 1951.