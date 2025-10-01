Tot mai mulți români se întreabă în 2025 care sunt pașii concreți pentru a obține pensia anticipată parțială și cum le poate afecta aceasta veniturile comparativ cu pensia la limită de vârstă.

Legislația stabilește clar atât condițiile de eligibilitate, cât și penalizările aplicate pentru fiecare lună de anticipare. Există, de asemenea, situații speciale în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă, iar depunerea dosarului presupune documente precise.

Pensia anticipată se poate solicita cu maximum cinci ani înainte de atingerea vârstei standard, însă doar de către persoanele care au acumulat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet prevăzut de lege. La calcularea stagiului nu se iau în considerare perioadele asimilate, cum ar fi serviciul militar, studiile universitare sau pensia de invaliditate.

În schimb, pensia anticipată parțială poate fi accesată tot cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard, cu condiția realizării stagiului complet de cotizare sau depășirii acestuia cu până la opt ani. La fel ca în cazul pensiei anticipate, perioadele asimilate nu sunt luate în calcul.

Până la 31 decembrie 2030, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în localități afectate de poluarea remanentă, cum sunt Baia Mare, Copșa Mică sau Zlatna, pe o rază de opt kilometri, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizări. Această măsură are rolul de a sprijini comunitățile care au trăit decenii întregi în condiții dificile din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase.

Atât pensia anticipată, cât și cea anticipată parțială se transformă automat, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă la momentul îndeplinirii condițiilor legale. Pentru pensia anticipată, recalcularea presupune includerea perioadelor asimilate și a stagiilor realizate în timpul suspendării plății.

În cazul pensiei anticipate parțiale, recalcularea implică eliminarea penalizărilor și integrarea tuturor perioadelor de muncă și asimilate.

Calculul pensiei anticipate parțiale

Valoarea pensiei anticipate se stabilește după aceleași reguli ca pensia la limită de vârstă. Diferența apare în cazul pensiei anticipate parțiale, unde cuantumul se reduce cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la momentul în care persoana ar fi îndeplinit condițiile pentru pensia standard. Practic, o persoană care iese la pensie cu cinci ani mai devreme poate înregistra o diminuare de până la 45% din valoarea pensiei pe care ar fi primit-o fără anticipare.

Actele necesare pentru înscriere

Dosarul pentru pensia anticipată sau anticipată parțială se depune la casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului. Documentația include:

cerere tip pentru înscriere la pensie;

carnetul de muncă (original și copie);

actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naștere și, dacă este cazul, certificat de căsătorie);

livret militar, diplomă de absolvire a studiilor universitare și adeverințe privind durata cursurilor;

documente care atestă sporuri permanente, condiții de muncă speciale sau alte situații reglementate de lege;

dovada încetării calității de asigurat pentru cei care nu mai lucrează;

procură specială, în cazul în care cererea este depusă prin mandatar.

Procura specială este valabilă 18 luni și trebuie să includă datele titularului, ale mandatarului și obiectul mandatului. Pentru cetățenii români sau străini din afara țării, procura poate fi eliberată fie de autoritățile locale cu apostilă, fie de misiunile diplomatice sau notarii publici din România.

Termene și proceduri

Cererea de pensionare este soluționată în termen de 45 de zile de casa teritorială sau sectorială de pensii. Dacă termenul final cade într-o zi nelucrătoare, depunerea poate fi făcută în prima zi lucrătoare următoare, fără a fi considerată întârziată. Decizia se comunică solicitantului în maximum cinci zile, iar acesta are dreptul să o conteste în termen de 30 de zile.

În 2025, pensia anticipată parțială rămâne o opțiune pentru cei care îndeplinesc stagiul de cotizare, dar doresc să se retragă mai devreme din activitate.

Deși penalizarea de 0,75% pe lună reduce semnificativ suma finală, există situații speciale, cum sunt zonele afectate de poluare, în care pensionarea poate fi realizată mai devreme fără scăderi. Procedurile clare și documentele necesare reprezintă pașii esențiali pentru a beneficia de acest drept.