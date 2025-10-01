În privința incendiilor, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și normativul tehnic P118/3-2015 prevăd instalarea și întreținerea sistemelor de detecție, semnalizare și alarmare.

Aceste sisteme includ detectoare optice de fum, butoane manuale de alarmare și sirene, care trebuie amplasate în zonele comune și întreținute periodic prin contracte cu firme autorizate. Chiar dacă legea nu obligă în prezent instalarea detectoarelor de fum în fiecare apartament, există inițiative legislative în acest sens, iar pentru anumite instalații pe gaz există cerințe stricte privind montarea detectoarelor.

În ceea ce privește ușile de siguranță, normele tehnice de securitate la incendiu impun utilizarea unor uși rezistente la foc în spații precum casa scării, holurile de evacuare sau încăperile tehnice. Acestea trebuie să fie certificate și să asigure o rezistență la foc conformă cu categoria construcției.

„Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii”, arată legea.

Conform legislației, camerele de supraveghere pot fi instalate în spațiile comune doar după o decizie a Adunării Generale a Asociației de Proprietari și cu respectarea normelor privind protecția datelor.

Este obligatorie informarea locatarilor și a vizitatorilor prin afișarea de semne vizibile, iar imaginile nu pot fi stocate pe perioade mai mari decât este necesar, de regulă cel mult 30 de zile. Accesul la înregistrări este limitat la persoanele autorizate, iar scopul declarat trebuie să fie strict legat de siguranța imobilului și a locatarilor.

„Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil”, arată legea respectivă.

De asemenea, asociațiile și proprietarii trebuie să permită accesul în apartamente, cu respectarea prevederilor legale și cu preaviz, pentru verificarea sau repararea instalațiilor comune, cu excepția situațiilor de urgență. Totodată, fondurile asociației trebuie utilizate exclusiv pentru scopurile prevăzute de lege, precum întreținerea, reparațiile și lucrările de siguranță.

Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni. Conform Legii 196/2018, pentru neluarea măsurilor necesare de întreținere sau reparație, asociațiile și președinții lor pot fi amendați cu sume între 200 și 1.000 de lei.

Dacă președintele nu respectă statutul asociației sau își neglijează atribuțiile, amenda poate fi între 2.500 și 5.000 de lei. Utilizarea necorespunzătoare a fondului de reparații sau a fondului de rulment atrage sancțiuni și mai severe, între 4.000 și 9.000 de lei. Proprietarii care refuză accesul în apartament pentru lucrări necesare la instalațiile comune pot fi sancționați la rândul lor, cu amenzi de până la 3.000 de lei.