În cadrul unui interviu pentru Euronews, Nicușor Dan a declarat că ar fi de dorit ca partidele coaliției să susțină un singur candidat la Primăria Capitalei. Președintele consideră că un astfel de candidat ar contribui la stabilitatea politică din România și ar transmite alegătorilor un mesaj clar.

„Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției, vorbind pe o stabilitate politică necesară în România. În rest fiecare dintre ei sunt cunoscuți de bucureșteni au avut o poziție executivă, au fost validați de alegeri. O să vedem”, a declarat Nicușor Dan.

El a explicat că toți candidații coaliției sunt cunoscuți publicului și au experiență administrativă. Prin urmare, alegerea unui candidat unic nu ar însemna susținerea unei persoane necunoscute, ci doar o consolidare a sprijinului politic. Această abordare ar putea influența strategia electorală și percepția alegătorilor asupra coaliției.

În același interviu, Nicușor Dan a abordat și aspecte economice legate de deficitul bugetar și de gestionarea finanțelor publice în 2024. Președintele a apreciat că deciziile politice din ultimul an au avut un impact direct asupra economiei, generând dificultăți pentru cetățeni și pentru administrația publică.

Președintele a explicat că scena politică românească se desfășoară în cicluri de aproximativ zece ani, legate și de mandatul președintelui. Acest ritm influențează strategia partidelor și deciziile de guvernare.

„Noi avem cicluri politice de câte 10 ani, asta este interpretarea mea. Avem un președinte care are un mandat de 5 ani și care, cel puțin ultimele două rânduri s-a prelungit la 10 ani, contează în ecuația de putere și de aceea acum, în 2024, când am avut alegeri prezidențiale, totul a fost subordonat alegerilor prezidențiale”, a explicat președintele.

Potrivit declarațiilor sale, aceste cicluri influențează modul în care sunt luate deciziile administrative și economice, iar anul 2024 a reprezentat un exemplu clar. Accentul pus pe rezultatele alegerilor a afectat prioritățile guvernului, ceea ce a avut efecte vizibile asupra economiei și asupra administrației publice.

Dan a mai menționat că acum, după finalizarea alegerilor prezidențiale, România poate planifica pe termen mediu și lung politici economice mai coerente. Aceasta ar putea include stabilizarea bugetului și crearea unor strategii pentru dezvoltarea durabilă a economiei.

Președintele consideră că, după finalizarea ciclului electoral, guvernul și partidele pot discuta planuri economice raționale. În opinia sa, prioritățile electorale din 2024 au determinat decizii care nu au fost în favoarea stabilității economice.

„Miza a fost așa de mare pentru fiecare dintre partidele care guvernau împreună că tot ce s-a întâmplat, și oamenii au văzut-o pe tot parcursul lui 2024, acele mutări de calendare, în sus, în jos, totul s-a subordonat alegerilor prezidențiale care urmau să fie în noiembrie 2024. Evident, n-a fost sănătos pentru economia românească și acum plătim toți oalele sparte. Acum, lucrurile astea s-au încheiat, primele alegeri naționale vor fi peste trei ani și jumătate și putem discuta de un plan rezonabil pe termen mediu despre ce vom face cu economia României”, a precizat Dan.

Nicușor Dan a declarat că în 2024 deciziile guvernamentale au fost influențate de rezultatele alegerilor prezidențiale și de prioritățile politice ale partidelor aflate la guvernare. Președintele a precizat că aceste decizii au avut efecte asupra bugetului național și asupra politicilor publice.