Stagiu militar de 4 luni pentru tineri. Nicușor Dan, anunț despre legea pregătirii populației în caz de război

Președintele României a anunțat marți, 30 septembrie, că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și urmează să fie transmis Parlamentului de către Guvern. El a precizat că legea nu reintroduce armata obligatorie, ci oferă doar o opțiune voluntară.

„Cea mai importantă modificare este aceea că vom avea, pentru prima dată, un stagiu militar voluntar plătit de statul român. Concret, statul va acoperi cheltuielile pentru ofițerii care se vor ocupa de instruire, dar și pentru tinerii care aleg să participe la acest stagiu. Programul va dura patru luni, timp în care cei înscriși vor beneficia atât de instruire teoretică, cât și practică. Este o soluție prin care România își pregătește cetățenii pentru o eventualitate pe care nu ne-o dorim, dar pentru care este responsabil să fim pregătiți”, a declarat președintele Nicușor Dan. ”În foarte puțin timp legea legată de pregătirea populației în caz de război va fi trimisă în Parlament, iar Ministru Apărării va organiza în acel moment o conferință de presă unde va oferi mai multe detalii legate de această lege.

Nicușor Dan a declarat într-o conferință de presă că cea mai importantă prevedere a legii constă în introducerea unui stagiu militar voluntar, pentru care statul român va oferi remunerație participanților. Stagiul va dura patru luni și are scopul de a crea forțe de rezervă suplimentare, în eventualitatea în care țara ar avea nevoie, deși el speră ca acest scenariu să nu se întâmple. De asemenea, este posibil ca unii participanți să aleagă să rămână ulterior în cadrul MApN.

Șeful statului a subliniat că măsura nu implică reintroducerea serviciului militar obligatoriu, ci oferă tinerilor interesați o opțiune voluntară. Acesta a explicat că este vorba despre o oportunitate pentru tineri de a dobândi abilități esențiale și, totodată, un mod prin care statul român poate construi o rezervă de personal instruit, pregătit să intervină în caz de nevoie.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că proiectul pentru serviciul militar voluntar urmărește să asigure o rezervă a armatei mai mare, mai pregătită și mai tânără, menționând că actuala rezervă este „îmbătrânită” după abolirea serviciului militar obligatoriu în 2007. Noul program se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani și presupune o pregătire militară de patru luni într-o unitate a armatei, timp în care recruții beneficiază de cazare, masă, echipamente și o soldă lunară între 4.000 și 5.000 de lei.

La finalul stagiului, statul acordă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute, astfel încât un tânăr care finalizează programul voluntar primește aproximativ 6.000 de euro.