Schimbarea legislativă urmărește reducerea vârstei medii a personalului din armata activă, care în prezent este considerată ridicată.

Prin urmare, participarea la acest stagiu va fi exclusiv opțională, fără a deveni o obligație, și se adresează tuturor cetățenilor români cu vârste între 18 și 35 de ani, indiferent de gen. Nu sunt impuse criterii speciale privind categoria de persoane care pot lua parte la acest program de instruire militară.

Pentru a fi acceptați în program, candidații trebuie să dețină cetățenia română, să aibă domiciliul stabil pe teritoriul țării, să nu fi fost condamnați penal și să fie declarați apți din punct de vedere fizic și psihologic.

Pe durata celor patru luni de instruire, participanții vor beneficia de solda lunară acordată unui militar, precum și de cazare și hrană în unitatea unde are loc pregătirea. La finalizarea stagiului, cei care îl vor duce la bun sfârșit vor primi o recompensă financiară echivalentă cu trei salarii medii brute, adică aproximativ 27.000 de lei.

Ministerul Apărării Naționale lucrează la acest proiect de câteva luni. Deși instituția a mai încercat în trecut să îl promoveze în Parlament, abia acum documentul este finalizat și, potrivit unor surse politice, ar putea fi inclus pe agenda Guvernului în cursul acestei săptămâni.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat săptămâna trecută la Antena 3 CNN că proiectul privind serviciul militar voluntar urmărește să „creeze o rezervă a armatei mai numeroasă, mai bine pregătită și mai tânără”. El a subliniat că rezerva Armatei Române este „îmbătrânită” de la desființarea serviciului militar obligatoriu în 2007.

Obiectivul este introducerea conceptului de militar voluntar, astfel încât tinerii, atât băieți cât și fete, să participe la un stagiu de patru luni, să fie recompensați financiar la final și apoi să intre în rezerva Armatei Române. Din acest grup, se pot selecta cei care doresc să devină militari profesioniști sau care sunt considerați potriviți de către armată.

Întrebat despre modul în care va fi organizat serviciul militar voluntar pentru tinerii angajați, ministrul a precizat că se pregătesc amendamente legislative prin care angajatorii să fie obligați să acorde voluntarilor un concediu special de patru luni pentru efectuarea stagiului militar.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a spus Moșteanu.

Întrebat despre o eventuală reinstaurare a serviciului militar obligatoriu în România, Moșteanu a răspuns că, deși ar fi posibil din punct de vedere politic, el consideră că momentan nu există un motiv pentru aceasta.