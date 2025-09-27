Casa Județeană de Pensii Cluj a primit 210 bilete de tratament pentru seria 15. Biletele se pot ridica începând cu 29 septembrie 2025 de la sediul instituției, la ghișeele 7 și 8, în următorul program:

luni – joi: 08:00 – 14:00

vineri: 08:00 – 13:00

Ultima zi pentru ridicare este 10 octombrie 2025.

Biletele rămase nefolosite vor fi redistribuite în 13 octombrie 2025. Pentru a primi un bilet este nevoie de: cerere tip; bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist; alte documente, dacă este cazul. Biletul se eliberează titularului sau unei alte persoane împuternicite prin procură notarială.

Casa Județeană de Pensii Sălaj a primit 124 de bilete de tratament pentru seria 15. Stațiunile disponibile sunt: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Căciulata, Covasna, Băile Felix, Geoagiu, Herculane, Mangalia, Moneasa, Ocna Șugatag, Saturn, Sovata, Tășnad, Tușnad, Vatra Dornei. Sejururile încep între 17 și 20 octombrie 2025.

Cei care au primit bilet prin alocare automată îl pot ridica între 25 septembrie – 8 octombrie 2025, la sediul instituției. Program:

luni – joi: 08:00 – 14:00

vineri: 08:00 – 13:00

Biletele rămase libere vor fi redistribuite între 9 și 20 octombrie 2025.

Detalii: Compartimentul Bilete de Tratament

0260.622.990

0799.902.699

Accesul la biletele de tratament se face conform reglementărilor legale. Articolul 6 din H.G. nr. 998/2020 prevede că solicitările trebuie depuse la casele de pensii sectoriale, însoțite de mai multe documente: copie după cartea de identitate, talonul de pensie, biletul de trimitere sau scrisoarea medicală, precum și documentele medicale care atestă necesitatea tratamentului, în cazul pensionarilor încadrați în grad de invaliditate.

Articolul 7 alin. (2) al aceluiași act normativ stabilește perioada în care pot fi depuse cererile. Pensionarii militari și beneficiarii altor prevederi cu caracter reparatoriu trebuie să transmită solicitările între 10 septembrie și 20 noiembrie pentru anul următor. Cererile pot fi făcute atât pentru obținerea unui bilet de tratament, cât și pentru decontarea costurilor.

Casele județene de pensii subliniază importanța ridicării biletelor în termenul stabilit. Sejururile oferă pensionarilor oportunitatea de a beneficia de tratamente medicale de specialitate, în paralel cu activități de odihnă și recuperare. Instituțiile recomandă titularilor să respecte termenele, pentru a evita pierderea locului alocat și pentru a permite redistribuirea eficientă către alți solicitanți.