Elena Udrea trăiește din plin gustul libertății, după mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, la Penitenciarul Târgșor. Pe 17 iulie, Tribunalul Prahova a decis eliberarea sa condiționată, după ce contestația procurorilor DNA a fost respinsă. De atunci, fiecare apariție a fost atent urmărită, iar CanCan a surprins-o recent într-o ipostază de zile mari.

Fosta blondă de la Cotroceni a bifat o ieșire elegantă, unde geanta Louis Vuitton Capucines, într-o nuanță exotică de verde, a devenit punctul de atracție. Accesoriul de lux are un preț care depășește 20.000 de euro și s-a integrat perfect în ținuta sa business-chic. Udrea a purtat pantaloni office negri, cu vestă asortată, peste care a ales un blazer alb, lung, fără mâneci. Ținuta a fost completată de pantofi stiletto cu toc înalt și o pereche de ochelari de soare.

Zâmbitoare și relaxată, fostul ministru al Turismului a fost văzută în timp ce vorbea la telefon, îndreptându-se către o clădire de notariat. O apariție ce poate fi un indiciu că planurile sale viitoare au legătură cu afacerile de familie și cu dorința de a-și construi o viață liniștită, departe de scena politică.

Elena Udrea a avut mereu grijă să impresioneze prin stil, iar pasiunea ei pentru branduri de lux este bine cunoscută. Acum, după o absență îndelungată din spațiul public, Udrea își reia controlul asupra vieții într-o manieră rafinată, demonstrând că detaliile contează și că nu a renunțat la eleganță nici după anii grei petrecuți în detenție.

În prezent, cea mai mare dorință a Elenei Udrea este să petreacă cât mai mult timp de calitate alături de familia sa și să recupereze clipele prețioase pierdute în perioada în care a fost despărțită de fiica ei. După experiența dificilă din detenție, Udrea a mărturisit că prioritățile sale s-au schimbat radical, iar acum fiecare moment petrecut cu Eva și cu cei dragi contează mai mult decât orice altceva.

Fostul ministru al Turismului a povestit că timp de o lună și jumătate s-a dedicat exclusiv familiei, fără a se preocupa de alte planuri sau activități, bucurându-se din plin de fiecare zâmbet și fiecare îmbrățișare. Acum, odată cu începutul școlii pentru Eva, ea se simte pregătită să revină treptat la activitatea profesională, însă cu convingerea fermă că familia va rămâne întotdeauna pe primul loc, iar timpul petrecut împreună este neprețuit.

Pe lângă atenția acordată vieții de familie, Udrea a anunțat că va explora și un domeniu cu totul diferit de cel politic, implicându-se într-o asociație dedicată drepturilor omului și reintegrării persoanelor care au trecut prin detenție. Această decizie reflectă, după cum spune ea, dorința de a contribui la o cauză care îi este aproape de inimă și de a oferi sprijin celor care se află în situații similare cu cea pe care a trăit-o. În paralel, Udrea va continua să se ocupe și de afacerile familiei, menținând un echilibru între viața personală și responsabilitățile profesionale.