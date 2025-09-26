În cadrul unui interviu acordat pentru Digi24, Nicușor Dan a amintit experiența sa din ultimele două decenii, când a sesizat diferite disfuncționalități în activitatea procurorilor. El a oferit un exemplu concret pentru a evidenția problema.

„Vă dau un exemplu, am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în care am spus că în mijlocul Bucureștiului un om construiește o casă fără autorizație și au trecut 4 ani, casa s-a construit și nimeni nu a venit să facă o constatare”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că există „zone de corupție neacoperite” și procese repetitive care consumă timp și resurse. În opinia sa, sistemul judiciar are nevoie de ajustări care să îmbunătățească eficiența investigațiilor.

Întrebat dacă va decide înlocuirea actualilor șefi ai Parchetului General și DNA, președintele a răspuns direct: „foarte probabil”. Totuși, el a precizat că nu poate lua o măsură imediată, întrucât mandatele sunt încă în desfășurare.

„Foarte probabil, dar oamenii au un mandat până în primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”, a explicat Nicușor Dan.

El a menționat și provocările cu care se confruntă parchetele, inclusiv lipsa de personal.

„Au circumstanțe că sunt cu 30% mai puțin decât ar trebui. Mulți din românii care urmăresc fenomenul cu parchetele văd că e o problemă”, a adăugat acesta.

Pe lângă sistemul judiciar, atenția s-a îndreptat și către viitoarele numiri la șefia Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE). Nicușor Dan a precizat că nominalizările nu au fost stabilite și că vor fi discutate „la momentul oportun”.

„La momentul oportun (vor fi făcute nominalizările – n.r.), pentru că este un dialog care este între preşedinte şi partidele din coaliţie, între partidele din coaliţie şi la momentul în care această discuţie nu se va suprapune cu alte discuţii care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea şi o vom tranşa”, a declarat șeful statului.

El nu a confirmat numele vehiculate în spațiul public, precum Gabriel Zbârcea la conducerea SRI sau Marius Lazurca la SIE. „Înţelegeţi doar că în momentul potrivit discuţia va avea loc între mine şi partide. Mai mult de atât nu pot să spun”, a precizat acesta.

Întrebat despre interesul crescut al societății pentru numirile la vârful serviciilor de informații, președintele a recunoscut rolul important al acestora în viața publică și în economie.