Ce părere are, cu adevărat, Traian Băsescu despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan. Duminică seară, la România TV, fostul președinte a vorbit despre „debutul” lui Nicușor Dan ca șef de stat, dar și despre relația acestuia din urmă cu premierul Ilie Bolojan.

Băsescu a apreciat că debutul mandatului lui Nicușor Dan a fost unul timid. Faptul că angajamentul dat în scris că nu va crește TVA nu a fost respectat de Guvern a afectat serios relația acestuia cu premierul, dar și cu alți actori politici.

Totuși, Traian Băsescu a menționat că, dacă actuala poziționare a liderilor este una tactică, este avantajoasă ca doar unul dintre ei să își asume în mod direct măsurile propuse pentru reducerea deficitului bugetar, respectiv premierul Bolojan , în timp ce Nicușor Dan rămâne mai detașat și nu pierde din imagine.

Traian Băsescu a explicat că această abordare permite ca, pe termen lung, responsabilitatea să poată fi preluată de celălalt lider, considerând că ar fi un „joc tactic bun”.

„Cred că este un început timid. A avut ghinionul să nu se poată respecta un angajament pe care l-a făcut în scris, ceea ce l-a afectat foarte tare în relația cu premierul și nu numai. Însă, pe de altă parte, dacă nu este un hazard și este o atitudine tactică, e foarte bine că nu își bagă gâtul în laț amândoi , și premierul, și președintele, cu aceste măsuri pe care Bolojan încearcă să le impună pentru a echilibra situația financiară, pentru a diminua deficitul bugetar. Este bine dacă unul își asumă și celălalt rămâne mai desprins de responsabilitatea directă, pentru a putea prelua la un moment dat. Dacă este un joc tactic, este un joc bun”, a afirmat fostul lider de la Cotroceni.

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Băsescu a precizat că nu îl suspectează de lipsă de capacitate de analiză, dar nu poate confirma dacă are abilitatea de a lua decizii cu impact direct.

„În ceea ce îl privește pe Nicușor, nu îl suspectez că nu are capacitate de analiză, dar nu știu dacă are capacitatea de a lua deciziile”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a dezvăluit, de asemenea, detalii dintr-o discuție purtată cu premierul Ilie Bolojan, legată de locuința de protocol pe care urma să o primească. Băsescu a spus că a preferat un apartament în locul unei vile, considerând întreținerea unei vile prea costisitoare și incomodă.

El a mai povestit că, la plecarea sa din vila unde a locuit până de curând, soția sa a rămas singură cu toți jurnaliștii care se îngrămădeau la poartă, iar paza SPP nu a oferit protecția normală și necesară în această situație.

La acel moment, fostul președinte era proaspăt ieșit din spital și a fost lăsat de SPP în aeroport, să se descurce singur. Totul, pentru ca „presa să nu vadă că am venit cu SPP”, a afirmat Băsescu, deranjat clar de situația de atunci.