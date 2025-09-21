Potrivit datelor CURS, Partidul Social Democrat ar fi cotat la 23%, Partidul Național Liberal la 16%, iar Uniunea Salvați România la 12%. UDMR și SOS România ar obține câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri ar strânge 3%, iar alte formațiuni ar cumula 2%.

Sondajul Avangarde, prezentat sâmbătă, indica rezultate diferite, cu AUR la 41%, PSD la 19%, PNL la 13% și USR la 13%.

Măsurarea CURS a fost realizată în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%. Iosif Buble, care deține CURS, a explicat anterior pentru HotNews că sondajele de tip omnibus sunt autofinanțate.

Rezultatele arată un public dominat de pesimism și de scepticism față de clasa politică, dar cu un nivel ridicat de încredere în instituțiile percepute ca stabile și de protecție.

Întrebați cum văd evoluția României, 70% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită. Doar 24% apreciază că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, iar 6% nu au oferit un răspuns.

Niciun politician nu reușește să adune sprijin majoritar. Călin Georgescu conduce clasamentul încrederii cu 40%, urmat de George Simion cu 38% și de Nicușor Dan cu 34%.

În rândul politicienilor aflați în funcții, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au câte 26%, iar Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă sunt evaluați fiecare cu 19%.

Clasamentul instituțiilor rămâne stabil, cu Armata și pompierii la 79%, Biserica la 70% și Poliția la 56%. Uniunea Europeană este creditată cu 55%, mediul privat cu 52%, iar Organizația Națiunilor Unite cu 50%.

Instituțiile politice se află în partea inferioară a clasamentului: Președinția cu 40%, Guvernul cu 27%, Curtea Constituțională cu 26% și Parlamentul cu 25%.

În privința celui de-al doilea pachet de măsuri economice adoptat de guvernul condus de Ilie Bolojan, opiniile sunt împărțite. 36% dintre respondenți consideră că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le apreciază ca fiind nejustificate și nenecesare, iar 24% le văd justificate și necesare.

La întrebarea privind impactul acestor măsuri, 52% au declarat că efectele au fost foarte mari, 31% că au fost mari, 9% că au fost mici, iar 4% au resimțit foarte puțin sau deloc. Alți 4% nu au putut aprecia. Astfel, peste opt din zece români afirmă că schimbările au influențat direct bugetul familiei.

Datele sondajului arată că 46% dintre români spun că situația financiară s-a înrăutățit în ultimul an, dintre care 27% într-o oarecare măsură și 19% semnificativ.

32% afirmă că au rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar 16% au rămas la același nivel și se declară mulțumiți. Doar 4% consideră că le-a mers mai bine, iar 2% nu au răspuns.