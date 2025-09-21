Robert Turcescu a explicat că Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) se află într-o situație dificilă, fiind percepute ca structuri compromise și lipsite de soluții pentru societate.

În acest context, Turcescu a adus în discuție posibilitatea apariției unui „partid georgist”, construit în jurul lui Călin Georgescu. Potrivit lui, Georgescu dispune de un capital electoral considerat fabulos, care i-ar permite să lanseze o formațiune politică ce ar putea atinge rapid pragul de 10% din voturi.

O astfel de performanță l-ar transforma într-un competitor redutabil pentru cele două mari partide, PSD și PNL, și ar putea sparge monopolul politic actual.

„Există o fierbere în măruntaiele politicii românești. Unii încearcă să-și facă trambuline politice noi, mișcări și partide noi, alții încearcă să conserve structurile existente. Dar e clar că PNL și PSD sunt compromise, putrede, nu mai au nimic de oferit”, a subliniat Robert Turcescu.

Un astfel de proiect ar putea atrage simpatizanți care nu se regăsesc în stilul de politică promovat de AUR. Aceștia fie se identifică mai mult cu personalitatea lui Călin Georgescu, fie rezonează cu ideile și mesajele sale. Astfel, un partid condus de Georgescu ar avea șanse să coaguleze energii politice dispersate și să aducă o alternativă în peisajul politic.

„Se vorbește despre un posibil partid georgist, un partid al lui Călin Georgescu. Trebuie să admitem cu toții că acest capital electoral fabulos pe care îl are Călin Georgescu i-ar putea aduce oricând un partid de cel puțin 10%”, a mai spus jurnalistul.

Turcescu avertizează că următoarele luni vor fi marcate de tensiuni sociale generate de creșterea facturilor, inflație și costuri de trai mai ridicate. Aceste presiuni, spune el, vor alimenta o stare generală de nemulțumire care va necesita fie o descărcare, fie va fi exploatată politic.

„Vom avea parte de foarte multe surprize până la sfârșitul acestui an. Vin emoții mari, legate de facturi, de inflație, de creșterea costului vieții. Toate aceste nenorociri vor contribui la o tensiune socială care trebuie cumva descărcată sau exploatată. (…) Se simte nevoia unor schimbări dramatice. Pregătire, sunt structuri politice noi și vom avea parte de surprize mai mult decât interesante”, a conchis jurnalistul.

Videoclipul publicat de Robert Turcescu poate fi vizualizat aici.