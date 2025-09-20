Cercetarea a fost realizată în perioada *9 – 18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1300 de subiecți adulți, reprezentativ pentru populația României. Metoda de culegere a datelor a fost CATI (interviuri telefonice). Marja de eroare este de ±2,3%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit datelor, 74% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 21% sunt de părere că direcția este bună. Un procent de 5% nu au putut aprecia sau nu au răspuns la această întrebare.

Comparativ cu lunile anterioare, trendul arată o scădere constantă a încrederii: în iunie 2025, 38% dintre participanți aveau o percepție pozitivă și 53% negativă; în iulie, procentul celor optimiști a coborât la 27%, iar al celor nemulțumiți a crescut la 66%; în august, 73% au spus că țara merge într-o direcție greșită, iar în septembrie nivelul a ajuns la 74%.

În ceea ce privește activitatea executivului condus de Ilie Bolojan, majoritatea celor intervievați se declară nemulțumiți. Jumătate dintre respondenți (51%) spun că sunt dezamăgiți de modul în care guvernul gestionează țara, în timp ce 23% se arată mulțumiți.

Un procent similar afirmă că nu aveau așteptări de la actuala guvernare, iar 3% nu au dorit sau nu au putut răspunde.

Același studiu sociologic realizat de Avangarde plasează formaţiunea extremistă şi pro-rusă AUR pe primul loc în intenţiile de vot, cu un scor considerabil, urmată la diferenţă mare de PSD, PNL şi USR.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, rezultatele ar arăta astfel: AUR ar obţine 41%, PSD ar fi creditat cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12%, iar UDMR cu 6%.

În privinţa principalelor temeri pentru perioada următoare, cea mai ridicată pondere o are o posibilă criză economică (28%), urmată de intensificarea conflictului din Ucraina (26%), viitorul copiilor (19%), problemele de sănătate (12%) şi tensiunile sociale (10%).

Sondajul Avangarde a fost efectuat între 9 şi 18 septembrie 2025, pe un eşantion de 1.300 de persoane adulte. Marja de eroare este de ±2,3%, la un nivel de încredere de 95%.