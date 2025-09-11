Pe o scară de la 1 la 10, unde:

1 = „sigur nu vor merge la vot”

= „sigur nu vor merge la vot” 10 = „sigur da, vor merge la vot”

Distribuția răspunsurilor:

Scor % respondenți 1 11% 2 1.1% 3 0.4% 4 0.3% 5 5% 6 1% 7 2% 8 4% 9 3% 10 71% Nu știu / nu răspund 1.2%

Observație: Majoritatea românilor (71%) declară că sigur vor merge la vot.

Eșantion: 78.7% dintre respondenți și-au exprimat preferința pentru un partid (indiferent de siguranța participării la vot).

Partid % intenție vot (septembrie 2025) Evoluție față de iunie 2025 Evoluție față de mai 2025 AUR 40.8% 40.5% 38.1% PSD 17.9% 13.7% 17.4% PNL 15.2% 17.3% – USR 12.8% 13.1% 12.2% POT 3.3% 4.2% 3.2% UDMR 4% 5.2% 4.5% SOS România 2.8% 1.9% 2.5% SENS 2.1% 2.4% 3.3% Independent 0.6% 1.4% 1.5% Alt partid 0.6% 0.5% 1.3%

Observații: AUR rămâne pe primul loc, în ușoară creștere față de ultimele luni. PSD crește semnificativ față de iunie 2025. PNL și USR înregistrează ușoare scăderi sau stagnări. Partidele mici și independenții mențin procente reduse.

„Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, ne explică directorul INSCOP Research.

Datele au fost culese între 1 septembrie-9 septembrie. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.