Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reamintit tuturor că, atunci când guvernarea se reduce doar la tăieri, măsuri inflaționiste și constrângeri bugetare, efectele negative se văd imediat. Inflația a atins un nivel record de 9,9%. În opinia sa, este necesar să fie oprit acest tăvălug care distruge puterea de cumpărare a românilor.

El crede că România are nevoie urgent de un proiect economic pozitiv, care să încurajeze antreprenorii să investească, să crească producția și numărul locurilor de muncă și să aducă mai multe venituri la buget.

„Atunci când guvernarea se reduce doar la tăieri, măsuri inflaționiste și constrângeri bugetare efectele se văd imediat. Inflația a atins astăzi un nivel record de 9,9%. Trebuie să oprim acest tăvălug care distruge puterea de cumpărare a oamenilor. România are nevoie urgent de un proiect economic pozitiv, care să încurajeze antreprenorii să investească, să crească producția și numărul locurilor de muncă și să aducă mai multe venituri la buget. Voi prezenta, astăzi, Programul #PSD de Relansare Economică a României. Aceasta va fi busola economică și politică pentru perioada următoare”, a scris Grindeanu, joi, pe contul său de Facebook.

Grindeanu va prezenta joi, începând cu ora 14:00, programul de relansare economică realizat de PSD. Potrivit spuselor sale, pachetul de relansare economică este un set de programe punctuale pentru domenii strategice.

Prezentarea sa va avea loc la sediul PSD, acolo unde vor participa și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și Radu Oprea, secretarul general al Guvernului.

„Azi am discutat cu câțiva miniștri ceea ce voi prezenta și vom prezenta joi și în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Ăsta a fost rostul discuțiilor mele astăzi cu mai mulți miniștri, și cu secretarul general al Guvernului, de asemenea și cu vicepremierul, și cu ministrul Sănătății, și cu cel al Muncii, și al Energiei, și al Transporturilor.

Soluția pentru a trece cu bine și cât mai rapid peste această perioadă este să punem companiile românești și menținerea locurilor de muncă în centrul acțiunii noastre guvernamentale.”

Soluțiile propuse de PSD, cu presiune aproape zero asupra bugetului de stat: