Ilie Bolojan amenință că își va da demisia din funcția de premier al României, dacă membrii coaliției de guvernare nu acceptă concedierile din primării și consilii județene, în timp ce PSD, USR și UDMR resping tăierile de personal și propun, în schimb, reducerea cheltuielilor cu 10%.

În aceste condiții, reforma administrației a fost amânată pentru a evita o escaladare a tensiunilor. O decizie finală privind reforma administrației ar putea fi luată săptămâna viitoare, potrivit unor surse politice.

Președintele României, Nicușor Dan, îi va chema pe liderii coaliției la Palatul Cotroceni, în a doua parte a săptămânii viitoare, pentru o mediere. Dan se așteaptă la propuneri concrete și calcule clare care să ducă la o soluție de compromis privind restructurarea administrației.

„Ar fi mai bine ca certurile să nu mai existe, lumea să funcționeze perfect și atunci să nu mai fie nevoie de politicieni. Eu vă îndemn să ne uităm la rezultate. Noi am fost în situația cu problemă de stabilitate, credibilitate și deficit, în situația în care exista o îngrijorare a piețelor și a agențiilor de rating și acum după două luni și jumătate, ei împreună au reușit să treacă de două asumări cu șase pachete de măsuri în total. Am avut niște vizite ale agențiilor de rating care au păstrat recomandările, deci dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu zic că Coaliția funcționează”, a spus Dan, miercuri seară, în cadrul unei intervenții TV la TVR.

Un alt subiect sensibil discutat la ultima ședință de guvern a fost cel al alegerilor locale din București. PSD nu vrea scrutin în acest an, în timp ce PNL și USR susțin organizarea sa în luna noiembrie, cel târziu. În spatele ușilor închise, PSD a amenințat cu ieșirea de la guvernare dacă PNL și USR forțează calendarul electoral și stabilesc un candidat comun. PSD susține că o astfel de alianță ar aduce aproape sigur victoria celor două partide politice.

„Care mai este rostul unei Coaliții, dacă izolezi PSD când îți convine?”, este explicația venită din rândul social-democraților, mesaj transmis și de Sorin Grindeanu în spațiul public în ultima vreme.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, posibil candidat al PSD susține că partenerii din coaliția de guvernare au o „abordare izolaționistă”.

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur – exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte discursul USR de-a lungul timpului, care afirma ca e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită. Atunci când ne convine avem un tip de discuție și când nu ne convine avem altul. Cu siguranță, într-o astfel de situație PSD s-ar retrage din Coaliție. Disputa de fond nu e legată de data alegerilor. Din păcate, partenerii de Coaliție insistă pe nume. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția”, a declarat, joi dimineață, Daniel Băluță într-o conferință de presă.

În discuție rămâne și varianta organizării alegerilor în luna martie. Un alt subiect care a stârnit nemulțumirieste împărțirea posturilor de prefect și subprefect din România, astfel încât împărțirea să fie făcută și cu USR. Potrivit surselor politice, discuția ar urma să fie tranșată săptămâna viitoare.

Ședința de guvern s-a încheiat după aproape două ore, timp în care liderii au decis modificări în privința programului de investiții „Anghel Saligny”. La propunerea ministrului Dezvoltării, s-a stabilit o nouă formulă de alocare a banilor până la înceheierea programului, în anul 2028. Astfel, primarii și șefii Consiliilor Județene vor putea eșalona unele plăți pe următorii trei ani.