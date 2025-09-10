Sorin Grindeanu a explicat că PSD își asumase introducerea unor măsuri care să compenseze tăierile de venituri generate de Pachetul 1 de măsuri fiscale promovat de Guvernul condus de Ilie Bolojan și votat în Parlament.

În contextul refuzului acestor propuneri, Grindeanu a afirmat că a luat în calcul retragerea PSD de la guvernare, însă a decis să nu provoace o criză politică. El a arătat că printre categoriile vizate de măsurile reparatorii se numără deținuții politici și veteranii de război, din care mai sunt în viață 416 persoane, considerați ca având o nevoie reală de sprijin.

„A fost un moment peste care eu personal am trecut foarte greu; am vrut să propun ieșirea de la guvernare. Am zis să încercăm să nu fim declanșatorii unei crize. Niciodată nu mă va convinge cineva că deținuții politici, veteranii de război — care mai sunt 416 — nu merită sprijin. Am încercat să îi conving pe colegii de la PNL. Mi s-a spus că am dreptate, dar premierul decide”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Pentru a răspunde acestor probleme, liderul social-democrat a anunțat depunerea în Parlament a două proiecte de lege care urmează să fie dezbătute și votate în regim de urgență. Primul proiect vizează mamele și contribuțiile CASS, iar al doilea se adresează veteranilor, deținuților politici și altor categorii similare. În plus, Grindeanu a precizat că un al treilea proiect, aflat încă în lucru, va include măsuri fiscale prin care anumite categorii vor putea beneficia de deducerea TVA.

„Și atunci am zis să facem două proiecte de lege, pe care le-am depus în Parlament și vreau să fie dezbătute și votate în regim de urgență. Unul este pentru mame și CASS, iar celălalt pentru categoriile menționate. Un al treilea proiect, pe care nu l-am depus încă, include măsuri fiscale: categorii pentru care se poate deduce TVA”, a mai spus președintele interimar al PSD.

Grindeanu a subliniat că nu are nicio garanție că partenerii de Coaliție vor susține aceste inițiative, dar a făcut apel la bun-simț și la responsabilitate politică. În același timp, s-a declarat optimist și convins că propunerile PSD au șanse reale să fie aprobate. El a exprimat încrederea că președintele României, Nicușor Dan, va sprijini demersul de a corecta excesele provocate de pachetul fiscal anterior.

„Nu am nicio garanție, fac doar un apel la bun-simț. Eu sunt optimist și cred că vor trece. Sunt sigur că președintele României ar vrea să repare anumite excese. Hai să treacă legea”, a completat Grindeanu.

În opinia sa, actuala Coaliție trebuie să schimbe direcția și să depășească perioada în care s-a discutat exclusiv despre reduceri și tăieri. Grindeanu a insistat că este absolut necesar să fie susținute investițiile, să fie stimulată creșterea economică și să fie majorate veniturile bugetare.

„Această coaliție trebuie să privească lucrurile și din această perspectivă: perioada în care am vorbit doar de tăieri ar trebui să se încheie și să ne ocupăm și de altceva. Orice om normal la cap nu vrea recesiune, vrea investiții, vrea creștere economică și venituri mai mari la bugetul de stat. Sunt optimist că ar putea veni propuneri și dinspre celelalte forțe politice. Nu vreau să pun răul în față. Cred că propunerile noastre sunt bune, cred că pot fi și îmbunătățite și cred că asta trebuie să fie abordarea”, a conchis președintele interimar al PSD.

El a adăugat că se așteaptă și la propuneri constructive din partea celorlalte forțe politice, menționând că nu dorește să pună accent pe aspectele negative. Potrivit acestuia, măsurile prezentate de PSD pot fi îmbunătățite, dar reprezintă un punct de plecare esențial pentru o abordare echilibrată în economie și pentru stabilitatea socială.