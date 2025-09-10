Hidroelectrica a anunțat, la 10 septembrie 2025, atribuirea contractului pentru „Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1÷HA4 și instalații centrală”. Valoarea contractului este de 97,48 milioane de euro, fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor va fi de 66 de luni.

CHE Stejaru are o putere instalată de 210 MW și o producție medie anuală de 434,5 GWh. Aceasta face parte din amenajarea hidroenergetică a râului Bistrița și este alimentată de acumularea Izvorul Muntelui. Centrala este echipată cu două hidrogeneratoare „tip G II” de câte 60,14 MVA și patru „tip G I” de câte 29,92 MVA.

Contractul a fost atribuit Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, care va lucra alături de mai mulți subcontractanți. Printre aceștia se numără Electromontaj Carpați SA, Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice, General Design Tech SRL, Compania de Consultanță în Energie și Mediu SA, Hydro Proiect Invest SRL, Electromontaj SA, Nibaco SRL și ICPE Actel SA.

Proiectul urmărește modernizarea hidroagregatelor de tip I și a instalațiilor generale din centrală, cu scopul de a crește productivitatea și siguranța în exploatare. Vor fi implementate sisteme moderne de comandă și control la distanță, precum și mecanisme de monitorizare a parametrilor de funcționare.

Totodată, lucrările vizează reducerea perioadelor de indisponibilitate, prelungirea ciclului de viață al echipamentelor și diminuarea costurilor de mentenanță.

Prin retehnologizare, Hidroelectrica urmărește creșterea randamentului hidroagregatelor și a gradului de siguranță în exploatare. Centrala va putea furniza un volum mai mare de servicii de sistem și va respecta cerințele actualizate din Codul RET și Codul Comercial.

De asemenea, prin adoptarea unor tehnologii nepoluante și prin eliminarea riscului de scurgeri de ulei sau alte substanțe, proiectul contribuie la protejarea mediului.

Această investiție se înscrie în strategia companiei de modernizare a infrastructurii și de sprijinire a tranziției României către o economie verde și sustenabilă.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România, operând 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW și un parc eolian la Crucea, cu 108 MW.