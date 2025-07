Conform modificărilor propuse, toate companiile de furnizare a energiei electrice care au peste 200.000 de clienți finali vor fi obligate să încheie contracte de furnizare pe durată determinată de minimum un an, cu prețuri fixe, dacă acest lucru este solicitat de clienți.

În acest sens, în legislație va apărea termenul „contract de furnizare a energiei electrice pe durată determinată și cu prețuri fixe”. Acest tip de contract presupune că toate clauzele și condițiile, inclusiv prețul, rămân neschimbate pe toată perioada stabilită, cu excepția unor situații care nu depind de furnizor, cum ar fi modificările de taxe, impozite sau tarife reglementate pentru serviciile de rețea.

Proiectul prevede și posibilitatea ca în prețul fix să fie inclus un element flexibil, cum ar fi variațiile tarifare în funcție de orele de vârf și orele din afara acestora. Dacă niciun furnizor nu îndeplinește criteriul de 200.000 de clienți, obligația va reveni companiei cu cea mai mare cotă de piață din anul anterior.

În plus, furnizorii vor fi obligați să informeze clienții cu privire la avantajele, costurile și riscurile contractelor cu preț fix, înainte de semnarea sau prelungirea acestora. Totodată, companiile nu vor mai putea modifica unilateral clauzele și condițiile contractelor de acest tip și nu vor putea înceta aceste contracte înainte de expirarea perioadei stabilite.

„În cazul în care Consiliul (n.red. European) a adoptat o decizie de punere în aplicare privind o criză a prețurilor energiei electrice la nivel regional sau la nivelul Uniunii Europene, Guvernul României poate, pe durata valabilității deciziei respective, atunci când aplică intervenții publice specifice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice (…), să stabilească, în mod excepțional și temporar, un preț de furnizare a energiei electrice sub nivelul costurilor, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) prețul stabilit pentru clienții casnici se aplică numai pentru cel mult 80% din consumul mediu al gospodăriilor și menține un stimulent pentru reducerea cererii; (b) nu există nicio discriminare între furnizori; (c) furnizorii sunt compensați pentru furnizarea sub nivelul costurilor într-un mod transparent și nediscriminatoriu; (d) toți furnizorii sunt eligibili să prezinte oferte pentru prețul de furnizare a energiei electrice care este sub nivelul costurilor, pe aceeași bază; (e) măsurile propuse nu denaturează piața internă a energiei electrice”, arată o primă variantă a actului normativ.