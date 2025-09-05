Toyota, cel mai mare constructor auto din lume în funcție de vânzări, a anunțat miercuri că va produce primul său model complet electric în Europa. Producția va fi organizată la uzina din Kolin, Cehia, unde compania japoneză fabrică deja modelele Aygo X și Yaris Hybrid.

Decizia marchează o etapă majoră în strategia Toyota pe piața europeană, unde presiunea reglementărilor și cererea în creștere pentru vehicule electrice obligă toți marii producători să accelereze tranziția energetică.

Toyota a confirmat că va investi 680 de milioane de euro pentru a extinde uzina sa de la Kolin și pentru a construi o fabrică de baterii în imediata apropiere.

Guvernul ceh va contribui cu până la 64 de milioane de euro la acest proiect, într-un parteneriat menit să consolideze rolul Cehiei în industria auto europeană.

„Decizia Toyota este un pas important spre păstrarea operațiunilor de producție auto în țară. Industria auto reprezintă aproximativ 10% din PIB-ul nostru și este vitală pentru economia națională”, a declarat premierul Petr Fiala.

La Kolin, Toyota are o capacitate anuală de aproximativ 220.000 de vehicule. Deocamdată, compania nu a oferit detalii despre viitorul model electric sau despre calendarul de producție, însă anunțul vine în contextul planului Toyota de a lansa nouă modele complet electrice în Europa între 2025 și 2026, sub mărcile Toyota și Lexus.

Spre deosebire de alți constructori globali, Toyota a adoptat o abordare mai prudentă față de automobilele complet electrice. Grupul nipon a mizat în ultimii ani pe extinderea gamei hibride, ceea ce i-a permis să mențină vânzări solide chiar și în perioade de scădere a cererii globale pentru vehicule electrice.

Pe piața americană, cea mai mare pentru Toyota, strategia hibridelor a adus rezultate favorabile, în timp ce rivali precum Tesla sau Volkswagen au fost nevoiți să ajusteze producția și prețurile din cauza cererii mai scăzute decât se estima.

Prin investiția din Cehia, Toyota face un pas calculat către extinderea segmentului electric în Europa, păstrând însă avantajul experienței sale îndelungate în tehnologii hibride și hibride plug-in.

Peisajul auto global este dominat de confruntarea dintre Tesla și BYD, doi giganți care își dispută supremația în zona vehiculelor electrice.

China, cea mai mare piață pentru mașini electrice, reprezintă peste o treime din piața globală și mai mult de jumătate din vânzările de vehicule electrice. Aici, BYD a declanșat o scădere agresivă a prețurilor, de până la 30% în martie, obligând competitorii să reacționeze.

Tesla a preferat inițial să aștepte, însă presiunea vânzărilor pierdute a forțat compania să reducă prețul pentru Modelul 3 în China cu 3,7% în această vară.

În iulie 2025, Tesla a vândut 67.886 de vehicule fabricate în China, cu 8,4% mai puțin decât în iulie 2024. În Europa, vânzările au scăzut cu 40%, la 8.837 de unități.

BYD, în schimb, a raportat în iulie o creștere de 225% în Europa, cu 13.503 unități vândute.

Această dinamică a pieței arată că succesul nu se mai măsoară doar prin volume, ci și prin capacitatea companiilor de a menține marjele de profit într-un climat de prețuri tot mai competitive.

Tesla a reușit să mențină o marjă de profit trimestrială de 5,2%, respectiv 6,2% anual, peste media industriei.

BYD a raportat un profit trimestrial de 6,4 miliarde yuani (0,89 miliarde dolari), cu 30% mai mic decât anul anterior. Totuși, veniturile sale au crescut cu 14%, la 201 miliarde yuani.

Mercedes-Benz, de pildă, a raportat în același interval o marjă trimestrială de doar 2,7%, ceea ce arată cât de mult apasă presiunea concurenței asupra producătorilor tradiționali.

Pe termen lung, BYD are avantajul controlului aproape complet asupra lanțului de aprovizionare, în special în zona bateriilor, în timp ce Tesla mizează pe inovații precum taxiurile robot, stocarea de energie și roboții umanoizi Optimus pentru a diversifica sursele de venit.

Europa a devenit un teren esențial pentru competiția globală pe segmentul electric. Brandurile chineze au ajuns la o cotă de piață de 5%, sprijinite de modele noi, încărcare rapidă și prețuri competitive chiar și după taxe vamale.

Pentru Toyota, decizia de a produce în Cehia are două mize:

Reglementările europene – care vor impune în anii următori standarde de emisii mai stricte.

Reducerea dependenței de importurile asiatice – fabricarea bateriilor în Europa va asigura un lanț logistic mai sigur și costuri mai mici.

Astfel, Toyota își creează o poziție de echilibru: păstrează baza de clienți tradiționali pentru hibride și hibride plug-in, dar investește gradual în infrastructura necesară pentru electrice.

Prin investiția de aproape 700 de milioane de euro în Cehia, Toyota își consolidează poziția în Europa și intră mai hotărât în competiția globală a vehiculelor electrice.

Deși încă nu a dezvăluit detalii despre primul său model complet electric produs pe continent, compania transmite un semnal clar: tranziția spre mobilitatea electrică nu mai este o opțiune, ci o etapă inevitabilă, iar prudența sa tradițională se combină acum cu pași strategici de expansiune.

În același timp, rivalitatea dintre Tesla și BYD arată că piața globală este în plină transformare, cu presiuni asupra prețurilor și marjelor de profit. În acest context, mutarea Toyota în Europa devine nu doar o investiție industrială, ci și o declarație de intenție pentru viitorul mobilității.