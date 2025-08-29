Datele ACEA arată că Tesla a înregistrat o scădere de 40% a vânzărilor în Europa în luna iulie. A fost a șaptea lună consecutivă de declin pentru compania condusă de Elon Musk.

În același interval, piața auto europeană a raportat creșteri pe segmentul mașinilor electrice, ceea ce scoate în evidență dificultățile specifice pentru marca americană.

Specialiștii susțin că stagnarea gamei de modele, asociată cu concurența tot mai agresivă, a redus atractivitatea brandului pe piață.

La acestea se adaugă și impactul controverselor generate de declarațiile publice ale lui Elon Musk și relația apropiată a acestuia cu administrația Trump. Factorii cumulativi au contribuit la scăderea încrederii consumatorilor.

Pentru a contracara trendul descendent, Tesla a anunțat planuri pentru lansarea unui model electric mai accesibil.

Noul vehicul ar urma să intre pe piață în a doua jumătate a anului 2025 și ar putea fi un element cheie pentru revitalizarea vânzărilor. Oficialii companiei speră că strategia va ajuta la recâștigarea poziției dominante pe segmentul european.

Între timp, rivalii chinezi avansează rapid, cu BYD în frunte. Compania a raportat 13.503 înmatriculări noi în Europa, o creștere de 225% față de anul trecut. Extinderea showroom-urilor și politica de prețuri mai reduse au fost principalele motoare ale acestei evoluții spectaculoase.

Tendința descendentă nu este resimțită exclusiv de Tesla. Și alți mari producători au raportat scăderi în iulie. Stellantis, Hyundai, Toyota și Suzuki au înregistrat diminuări ale înmatriculărilor, conform datelor furnizate de ACEA. Situația indică un context dificil pentru o parte a industriei auto.

În același timp, grupuri precum Volkswagen, BMW și Renault au raportat rezultate pozitive. Creșterea înmatriculărilor pentru acești producători demonstrează că piața europeană este în plină expansiune, dar succesul depinde de strategii eficiente și de adaptarea rapidă la noile condiții. Segmentul vehiculelor electrice rămâne în continuă dezvoltare, atrăgând atenția și investițiile companiilor globale.

Analiștii consideră că presiunea exercitată de expansiunea chineză va continua să se amplifice în următorii ani. Producătorii tradiționali sunt obligați să investească în tehnologii noi și să reducă costurile pentru a menține competitivitatea. În lipsa unor inovații rapide, pierderile de cote de piață ar putea deveni inevitabile.

Creșterea spectaculoasă a industriei auto chineze a modificat radical raportul de forțe pe plan mondial. Dacă în urmă cu zece ani companii precum BYD erau privite cu scepticism, astăzi producătorul chinez a depășit Tesla la venituri. În prezent, acesta conduce ofensiva globală pe segmentul vehiculelor electrice, conform datelor relatate de CNBC.

În anul 2023, China a depășit Japonia și a devenit cel mai mare exportator de automobile la nivel mondial. Piața internă a atins un record de 31,4 milioane de unități vândute, dintre care 41% au fost vehicule electrice. Această expansiune a fost alimentată de un mix de politici guvernamentale și resurse interne.

Subvențiile de peste 230 miliarde de dolari, combinate cu costurile mai reduse ale muncii și dezvoltarea accelerată a infrastructurii de baterii, au susținut creșterea. Producția masivă și avantajele logistice au permis exporturi extinse spre Europa și alte regiuni, fapt care a generat reacții de protecționism din partea SUA și UE.

Washingtonul și Bruxelles-ul au impus taxe suplimentare pentru a proteja producătorii locali. Totuși, estimările arată că până în 2030 China ar putea produce anual 36 de milioane de vehicule. Din acest total, 9 milioane ar urma să fie exportate, reprezentând 40% din producția globală.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile avertizează asupra riscurilor generate de avansul chinez. Potrivit ACEA, Europa trebuie să adopte un cadru legislativ mai flexibil pentru a susține competitivitatea. Reducerea poverii de reglementări și stimularea inovației sunt esențiale pentru menținerea unui rol activ în competiția globală.

Oficialii industriei subliniază că măsurile de protecție nu pot substitui investițiile în tehnologie. Producătorii europeni trebuie să găsească soluții pentru a reduce costurile și a accelera tranziția către modele electrice mai accesibile. Doar astfel pot răspunde eficient provocărilor generate de ofensiva companiilor chineze.

Analizele de piață confirmă că ritmul de schimbare este fără precedent. Transformarea rapidă a industriei auto la nivel mondial forțează toți jucătorii să își ajusteze strategiile. Viitorul pieței europene depinde de modul în care producătorii vor reuși să concureze cu rivalii care vin din Asia.