Președintele american Donald Trump a sosit luni în Egipt pentru a participa la summitul internațional de la Sharm el-Sheikh dedicat situației din Gaza, anunțând că faza a doua a negocierilor privind conflictul a început, după acordul inițial de încetare a focului și eliberare a ostaticilor. Trump a subliniat că întâlnirea marchează un pas important în eforturile de stabilizare a regiunii și a felicitat liderii mondiali pentru rolul lor în finalizarea acordului recent.

La începutul summitului, Donald Trump a semnat oficial documentul privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor, în prezența zeci de lideri internaționali. El a explicat că documentul este unul complex, care detaliază reguli, reglementări și alte măsuri necesare pentru implementarea acordului.

„A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista”, a afirmat Trump despre acordul de astăzi.

În opinia sa, liderii implicați au dorit să rezolve întreaga problemă din Gaza și să prevină escaladarea conflictului, care ajunsese la un nivel periculos. Trump a adăugat că amenințările cu declanșarea unui al Treilea Război Mondial în Orientul Mijlociu nu se vor mai concretiza.

„Ei doreau să rezolve problema din Gaza. Doreau să rezolve întreaga problemă. Se ajunsese la un punct în care situaţia era pur şi simplu nebunească”, a declarat Donald Trump, vorbind despre liderii lumii care se aflau în spatele său în acel moment. „Vorbeau mereu despre începerea celui de-al Treilea Război Mondial în Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu se va mai întâmpla”, a adăugat Trump în urmă cu puțin timp.

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și-a exprimat recunoștința față de Statele Unite, Turcia și Qatar pentru implicarea lor în procesul de mediere și a vorbit despre începutul unei noi ere în Orientul Mijlociu. El a reiterat sprijinul pentru soluția celor două state, bazată pe recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și pe coexistența pașnică alături de Israel.

Al-Sisi a subliniat că poporul palestinian are dreptul de a trăi într-un stat independent, în pace și securitate, și de a se bucura de libertate și recunoaștere internațională.

„Reiterez sprijinul şi aspiraţia noastră pentru executarea acestui plan, creând orizontul politic esenţial pentru punerea în aplicare a soluţiei celor două state. (…) Şi ei (palestinienii – n.red.) au dreptul la autodeterminare şi să aspire la un viitor în care războiul nu planează asupra lor, deţin dreptul de a se bucura de libertate şi de a trăi în statul lor independent, un stat care trăieşte alături de Israel în pace, securitate şi recunoaştere reciprocă”, a afirmat Abdel Fattah al-Sisi,

Întrebat de jurnaliști când vor începe discuțiile pentru faza a doua a acordului, Trump a precizat că acestea sunt deja în curs.

Înainte de începerea summitului, el a avut o întâlnire bilaterală cu președintele egiptean, pe care l-a lăudat pentru rolul activ în negocieri. Trump a apreciat conducerea lui Sisi, considerând că Egiptul beneficiază de o securitate solidă și că acesta a reușit să aducă o listă extinsă de participanți la summit și să convingă Hamas să accepte propunerea de încetare a focului.

În deschiderea summitului, Trump a salutat personal toți liderii participanți, inclusiv pe președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, cu care a avut prima întâlnire de când s-a întors la Casa Albă. Trump a subliniat că fiecare lider a schimbat câteva cuvinte și a pozat pentru o fotografie oficială în fața unui perete pe care scria „Pace 2025”. Aproximativ 35 de lideri internaționali au fost prezenți la conferință.

Totuși, summitul a fost marcat de absența prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care s-a retras invocând sărbătoarea religioasă Simhat Torah. Se pare că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat cu boicotarea conferinței, alături de alți lideri musulmani, în cazul în care Netanyahu ar fi participat, ceea ce a contribuit la decizia de ultim moment a acestuia.